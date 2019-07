Polditz

Für den Polditzer Orgelreigen rückt ein Jubiläum näher. Im August wird zum 100. Konzert dieser Reihe eingeladen. Doch schon einen Monat zuvor, bereits am Donnerstag dieser Woche, bietet der Verein eins der Konzerte an, wobei die unter großen Organisten weltweit geschätzte Friedrich-Ladegast-Orgel zum Klingen kommt. Ab 19.30 Uhr spielt sie der Organist Taras Baginets aus Jekaterinburg.

Taras Baginets ist Solist der Swerdlowsker Staatlich Akademischen Phil­harmo­ni­schen Gesellschaft in Jekaterinburg als Organist sowie als Cembalist. Er ist der Gründer und künstlerische Direktor des Internationalen Bach-Festes, des größten Festival Bachscher Musik in Russland, das alljährlich in Jekaterinburg stattfindet.

Über 20 Jahre konzertierte er in Konzertsälen Russlands, in prestigeträchtigen Sälen Europas wie an historischen Orgeln des 17. bis 19. Jahrhunderts: Notre-Dame, St. Eustache und Louvre-Oratorium in Paris, St. Thomas in Leipzig, St. Jakobi und St. Michael in Hamburg, im Kölner und im Rigaer Dom, in der Niguiste-Kirche von Talinn, in St. Bénigne in Dijon, den Domen von Lausanne, Lübeck und Danzig-Oliwa, der Moskauer Katholischen Kathedrale und vielen anderen.

Baginets wird regelmäßig zu großen internationalen Orgel-Festivals in Deutschland, Frankreich, Polen, Italien, Schweden, Finnland und der Schweiz eingeladen und spielte zahlreiche Konzerte in der Ukraine, in Dänemark, Tschechien, Litauen, Lettland, Estland, der Moldau und Österreich.

In Polditz spielt er Werke von Johann Sebastian Bach, unter anderem die Fantasia and Fuge g-Moll, Bachwerkeverzeichnis 42, zudem Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johannes Brahms, Dimitry Shostakovich, Franz Liszt und anderen.

Für das 100. Konzert plant Peter Fritzsch vom Orgelverein zusammen mit dem Lübecker Organisten Franz Danksagmüller ein Konzert, welches nicht allein mit Klängen, sondern auch mit Farben bezaubern soll. Es beginnt am 15. August 19.30 Uhr. Zudem werfen große Konzerte im Herbst und Winter bereits ihre Schatten voraus: Am 2. Oktober tritt der Thomanerchor in Polditz auf. Für den 28. Dezember ist die zweite Polditzer Bläserweihnacht mit dem Blechbläserensemble Ludwig Güttler geplant.

Von Steffi Robak