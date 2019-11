„Lieber ein komischer Vogel als ein grauer Star“ ... Letzteres kommt bei Manni nicht vor, nicht mit diesem gelben T-Shirt, welches er traditionell zur pinkfarbenen Jogginghose trägt. Seine Moni liebt ihn trotzdem. Wie die Leipziger Sanftwut-Schauspieler ihre Liebe leben, erfährt das Publikum am Sonntag in Börtewitz.

Zum Lachen in die Scheune: Kabarett in Börtewitz mit Moni und Manni

