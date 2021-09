Kulturbahnhof Leisnig: Konzert und die nächste Musikwoche 

Leisnig

Der Sonnabend bietet einen Vorgeschmack auf das, was nächste Woche am Kulturbahnhof in Leisnig abgeht. Ab 19 Uhr spielt die Band Salt Moon. Folk- und Singer-Songwriter-Musik wird am 4. September zu hören sein.

Salt Moon ist ein Projekt der englisch-irischen Songwriterin und Multi-Instrumentalistin Maya McCourt. Sie und ihre musikalischen Mitstreiter mischen moderne mit traditioneller Musik zu dunklen, süßen und stürmischen Songs.

Im September vor einem Jahr war Maja McCourt schon einmal in Leisnig zu erleben, und zwar während der Musikwoche und zum Konzert am Tag der offenen Tür vom Kulturbahnhof. Am Montag startet erneut eine Musikwoche. Immer ab 20 Uhr wird im Bahnhof geprobt. Wieder sind musikalische Mitwirkende aus Leisnig und der Region als Sänger und Instrumentalisten zu den Proben sowie am 11. September auf der Konzertbühne willkommen.

Von Steffi Robak