Kulturbahnhof Leisnig feierlich eröffnet

Es war ein buntes Treiben, als am Sonnabend der neue Leisniger Kulturbahnhof eingeweiht worden ist. „Wir waren total überwältigt von den vielen Menschen, die auf den Bänken saßen, als wir mit unseren Instrumenten mit der Pferdekutsche auf das Gelände gefahren sind. Es hat sich so angefühlt, als sei bereits ein Stück unseres Traumes wahr geworden“ schildert der noch sichtlich bewegte Alireza Rismanchian. Er ist gelernter Architekt und Teil des Gründungsquartetts, das den Bahnhof ausbauen will.

Dank an Helfer

Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) sagte zu den etwa 300 Gästen, dass dieses Projekt „genau das Richtige“ für die Stadt Leisnig ist. Hauptinitiatorin Kathryn Döhner dankte den vielen Helfern der letzen Wochen. Besonders hob sie die Arbeit der Dachdeckerfirma Seidel vor, die das Bahnhofsdach in nur einer Woche notsichern und abzudichten konnte. Nur durch all die Hilfe sei es möglich gewesen, „die Aufräum- und Sicherungsarbeiten abzuschließen und das Gebäude für den Winter zu rüsten.“ Jetzt könne man mit der Sanierung beginnen, um das Objekt bewohnbar zu machen. Nachdem sich auch die drei anderen neuen Besitzer kurz vorgestellt hatten, erklärte Kathryn Döhner den Kulturbahnhof feierlich für eröffnet.

Ein Mammutprojekt

Unter Einhaltung der Maskenpflicht war es den Besuchern nun gestattet, das bisher geschaffte selbst in Augenschein zu nehmen. Und das ist mittlerweile eine ganze Menge. Neben dem erst kürzlich neu restaurierten Flügel und einem schön gestalteten Schaufenster mit alten Aufnahmen des Leisniger Bahnhofs aus einem Archiv des Leisniger Geschichts- und Heimatvereins, zog besonders eine kleine Fotoausstellung die Besucher an.

Der gelernte Gleisbauer Andreas Ehrlich, der von 1986 bis zu dessen Schließung im Leisniger Bahnhof gearbeitet hat, freut sich sehr über die Wiederbelebung des Gebäudes: „Ich finde es schön, dass er wieder aufgebaut wird und nicht weiter leer steht.“ Die früher in Leisnig unterrichtende Lehrerin Marion Richter sagte: „Nach all dem, was hier vorher war, ist es wunderschön zu sehen, dass sich junge Menschen hier niederlassen und den alten Bahnhof aufbauen.“ Gleichzeitig gibt sie zu bedenken, dass es sich um ein ziemliches „Mammutprojekt“ handelt. Sie hofft, dass den Veranstaltern nicht die „Puste“ ausgeht. Auch Dieter Fleck, gelernter Tischler, wünscht für das Projekt, dass es sich nicht um eine Eintagsfliege handelt. Allerdings ist er angesichts der bisher Errreichten optimistisch. Seite Frau dazu: „Alle Achtung! Dabei sind sie nicht mal Leisniger!“

Interkulturell und Generationen übergreifend

Die gesamte Eröffnung wurde musikalisch von vielen Musikern aus aller Welt begleitet, die am Abend immer abwechselnd auf der Bühne standen. Eine von Ihnen ist Maya. Sie ist aus Manchester und extra für die Eröffnung des Bahnhofes angereist: „Mir gefällt besonders der interkulturellen und generationsübergreifende Ansatz. Hier kann unabhängig von Herkunft oder Alter jeder mitmachen. Vorausgesetzt, er hat Lust, Musik zu machen!“, so Maya.

Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt gestalteten das Programm. Quelle: Sven Bartsch

Diesem Anspruch folgend, war es in der vergangenen Woche möglich, sich mit seinem Instrument oder seiner Stimme am neuen Bahnhofs-Orchester zu beteiligen, das noch am gleichen Abend sein erstes Konzert gab.

Von Olaf Büchel