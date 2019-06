Polditz

Es fließt zu wenig Geld aus dem Kulturraum Mittelsachsen/Erzgebirge. Deshalb sieht sich der Orgelverein Polditz gezwungen, bei den Veranstaltungen Orgelwoche zu kürzen. Sie beginnt am Dienstag und bietet immer noch drei hochkarätige Konzerte. Verabschieden muss sich der Veranstalter vom Kinderkonzert „Peter und der Wolf“.

abei war die Kirche dafür in den vergangenen Jahren von Kindern umliegender Schulen und Kindergärten bevölkert, wenn der Dresdener Frauenkirchenkantor Samuel Kummer mit seiner Frau Budryte die Tiergeschichte anhand der Orgelstimmen erklingen ließ. Doch Peter Fritzsch, Vorsitzender vom Polditzer Orgelverein als Veranstalter, muss sich entscheiden. Weil vom Kulturraum Erzgebirge/Mittelsachen weniger Förderung fließt als beantragt, fällt das Kinderkonzert weg.

Mit 1500 Euro weniger Fördergeld muss der Verein auskommen – die gleiche Konstellation wie vergangenes Jahr. Da zog der Verein die Woche noch durch mit allen Veranstaltungen. „Noch einmal schaffen wir das nicht", so Fritzsch. Die Eigenmitteldecke des Vereins sei extrem dünn. Die Konzertwoche müsse sich finanziell nahezu allein tragen, also durch das Eintrittsgeld. Vom Kinderkonzert trenne er sich schweren Herzens, vor allem, weil dies alln Intentionen für musische Bildung für Kinder auf dem Land zuwider läuft.

Mittel für Kulurräume aufgestockt

Fritzsch ist die Enttäuschung anzumerken: Von den Verantwortlichen der Kulturraumförderung fühlt er sich im Stich gelassen angesichts der Tatsache, dass der Freistaat Sachsen seinen Etat für die Kulturraummittel im Doppelhaushalt 2019/20 um drei Millionen Euro aufstockte. Dass es für die Kirchenmusik nicht ausreichen soll, kann und will sich Fritzsch nicht vorstellen.

Kulturraumsekretärin Manja Dahms bestätigt einerseits die Mittelaufstockung, relativiert jedoch: „Das Kulturraumgesetz sieht vor, dass generell 51 Prozent allein nach Leipzig, Chemnitz und Dresden fließen, die ländlichen Kulturräume bekommen die verbleibenden 49 Prozent.“ Die Regionen stünden in unmittelbarer Konkurrenz.

Manja Dahms merkt an, dass 12 Millionen von den zur Verfügung stehenden 19 Millionen Euro in Form von institutioneller Förderung in die zwei Theater in Annaberg sowie Freiberg mit ihren jeweiligen Spielstätten fließen, auch nach Döbeln.

Zur Sparte Kirchenmusik sagt die Kulturraumsekretärin: „Es wird immer mehr beantragt als zur Verfügung steht. Beantragt ein Antragsteller für mehrere Projekte Unterstützung, achten wir darauf, dass er für jedes Mittel bekommt. Es sollen aber auch andere Antragsteller nicht leer ausgehen.“

Dorfkirche mit sehr viel Ausstrahlung

Polditz beantragte für zwei kirchenmusikalische Projekte Geld und kommt auf eine Förderquote von 25 Prozent. Polditz ist mit seinen Veranstaltungen im Kulturraum eine Besonderheit, gesteht Dahms ein und verweist auf Konzerte unter prominenter Mitwirkung wie beispielsweise dem Trompeter Ludwig Güttler oder Thomanerkantor Gotthold Schwarz. Es seien Veranstaltungen mit großer territorialer Ausstrahlung. Sie schätze deshalb die Bemühungen sehr. Allerdings sei das Ziel der Kulturraumförderung ein anderes, nämlich, dass in den vielen kleinen Gemeinden im Kulturraum die vielen, auch viel kleineren Projekte unterstützt werden. Lade sich jemand hochkarätige Protagonisten in seine Kirche auf dem Dorf ein, müsse die Motivation auch um so höher sein, etwa mit entsprechenden Eintrittspreisen für die Finanzierung zu sorgen. „Es ist nicht Sinn der Sache, dass das dann aus Fördermitteln des Kulturraums kompensiert wird.“

ritzsch hat für das laufende Jahr noch Großes vor. Am 2. Oktober tritt der Thomaner-Chor in Polditz auf. „Das fragen wir bereits seit fünf Jahren an, und ich freue mich, dass es dieses Jahr endlich in den Zeitplan des Chors passt.“ Für den 28. Dezember ist die zweite Polditzer Bläserweihnacht geplant, erneut unter Mitwirkung von Ludwig Güttler –. im Übrigen bekennender Unterstützer derartiger Projekte auf dem Land und iim Speziellen in Polditz.

Konzerte vom 23. Orgelreigen: Dienstag, 11. Juni: Batzdorfer Hofkapelle; Mittwoch, 12. Juni: Virtuosi Saxoniae unter Leitung von Ludwig Güttler; Freitag, 14. Juni: A-Capella-Ensemble Amarcord. Beginn jeweils 19.30 Uhr.

Von Steffi Robak