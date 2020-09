Kulturkampf um den Döbelner Treibhausverein

Döbeln

Der Treibhausverein Döbeln bekommt auch im kommenden Haushaltjahr 2021 von der Stadt Döbeln eine Unterstützung in Höhe von 14 500 Euro. Mit diesem Sitzgemeindeanteil kann der Verein beim Kulturraum wieder eine Forderung über rund 90 000 Euro beantragen.

Weil die Stadt Döbeln im Frühjahr wieder einen Doppelhaushalt für 2021/22 beschließen will, sollte der achtprozentige Döbelner Sitzgemeindeanteil für den Treibhausverein gleich für 2022 in Höhe von 18 125 Euro mit beschlossen werden. 2022 fordert der Kulturraum einen Sitzgemeindeanteil von zehn Prozent.

Verein gilt als zuverlässiger Partner

Kultursachgebietsleiterin Angela Petzold machte keinen Hehl daraus, dass der Treibhausverein, den die Stadt Döbeln seit 2013 unterstützt, als verlässlicher Partner gilt. Auch Oberbürgermeister Sven Liebhauser hatte kürzlich gemeinsam mit CDU-Fraktionschef Rudolf Lehle die Wiedereröffnung des Café Courage an der Bahnhofstraße besucht und dem Treibhausverein für sein Engagement in der Stadt gedankt. Liebhauser erwähnte dabei explizit das Treibhaus-Engagement für die Stolpersteine zur Erinnerung an jüdische Bürger Döbelns, die in der Zeit des Nationalsozialismus ermordet wurden.

Dafür gibt es das Fördergeld Diese Teilbereiche der Arbeit des Treibhausvereins werden als förderfähig eingestuft: Geschäftsführung 51 150 Euro, Kulturbeutel/ FSJ Kultur 61 980 Euro, Siebdruckwerkstatt 24 680 Euro, Cafe Courage 6560 Euro, Jugendbüro Diversity 31 830Euro, Skate Force Döbeln 5050 Euro. Diese sechs Bereiche mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 181 250 Euro bilden den Förderantrag. Auf dieser Basis berechnet sich sowohl der beantragte Zuschuss des Kulturraumes wie auch die Höhe des Sitzgemeindeanteils.

Was ist radikaler Humanismus?

In der Diskussion um die Förderung durch die Stadt war davon im jüngsten Stadtrat nichts mehr zu spüren. Rudolf Lehle hatte im neuen Café Courage ein Plakat entdeckt, dass für „radikalen Humanismus“ warb. So etwas könne die CDU nicht tolerieren. „Entscheidungen fallen in Parlamenten“, begründete er den Antrag der CDU, vorerst nur für 2021 die Mittel der Stadt an den Treibhausverein bewilligen und für 2022 bis Juni auf Eis zu legen. Der fand mit Hilfe der AfD sogar eine Mehrheit bei acht Gegenstimmen.

„Sozio- und Jugendkultur gehören zur Stadt“

Berno Ploß (Grüne) konnte darüber nur den Kopf schütteln. „Ich wundere mich über Sie. Der Begriff vom aggressiven Humanismus geht auf die Künstlergruppe , Zentrum für politische Schönheit’ zurück und ist sicher streitbar. Aber wenn Kunst auch auf einem Plakat nicht provozieren und nicht mehr streitbar sein darf, finde ich das fraglich. Kontrovers diskutiert wird darüber sicher auch im Treibhausverein“. Dies als Grund zu benutzen, um dem Verein die Unterstützung zu versagen, sei peinlich. Auch Sven Weißflog ( FDP/Freie Wähler) reagierte: „Ich bin froh, dass wir auch Dank des Treibhausvereins Vielfalt in Döbeln leben. Viele junge Leute, vor allem Abiturienten, bleiben wegen diesen Angeboten in der Stadt. Ich bitte Sie deshalb, den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht durch Kleingeistigkeit aufzukündigen.“ Auch Fraktionschef Axel Buschmann ( SPD/Grüne/Linke) sagte, er sei diese Diskussion jedes Jahr leid. „Ich möchte in einer Kulturstadt leben. So wie das Theater gehört dazu auch die Soziokultur des Treibhaus.“

AfD holt zum Rundumschlag aus

Der CDU-Antrag öffnete dann der AfD Tür und Tor: Annemarie Reiche hatte auf der Homepage des Vereins T-Shirts aus der Druckwerkstatt des Vereins unter anderem mit dem Aufdruck „No Nations – No Borders“ (Keine Nationen – keine Grenzen) entdeckt. Das sei linksradikal. AfD-Fraktionschef Dirk Munzig fand das „bezahlte Erinnern“ an den Holocaust durch den Treibhausverein unnötig. „Um diese Stolpersteine zu reinigen, brauche man kein Steuergeld.“ Und auch AfD-Senior Bernd Petrasch schimpfte, dass es um die Skaterhalle des Vereins unordentlich aussehe und dass sich die Arbeitsgruppe Geschichte des Treibhausvereins nur um den Nationalsozialismus kümmere und nicht beispielsweise um den 30-jährigen Krieg.

Philosophische Diskussion über „politische Schönheit“

Der Treibhausverein hatte sich vor der Ratssitzung bei einer CDU-Fraktionssitzung positioniert und das Plakat da schon abgenommen. „Wir hatten die Debatte über das Zentrum für politische Schönheit bei uns schon vorher geführt“, so Vereinsgeschäftsführerin Judith Schilling.

Kommentar: Radikale Menschlichkeit Ein „bezahltes Erinnern“ an den Holocaust sei unnötig. Die Stolpersteine in der Stadt zu pflegen ebenso. Und dass junge Leute im Treibhausverein die Geschichte jüdischer Familien in Döbeln und die Geschichte der Stadt Döbeln im Nationalsozialismus erforschen, brauche ebenso kein Mensch. Bei der jüngsten Diskussion im Stadtrat um die Förderung des Treibhausvereins in Döbeln ließ die Alternative für Deutschland mal wieder die Maske fallen. Dieser Umgang mit Geschichte ist schlimm. War aber von AfD-Leuten nicht anders zu erwarten, die offen mit Björn Höcke sympathisieren. Viel schlimmer ist aber die Steilvorlage des CDU-Fraktionschefs an die AfD. Rudolf Lehle kann man Anbiedern an diese eigentlich nicht vorwerfen. Auf einer Kundgebung gegen Björn Höckes Auftritt in Döbeln hielt er an der Seite der Organisatoren vom Treibhausvereins eine Rede. In der französischen Partnerstadt Givors spricht er 2018 hundert Jahre nach Ende des ersten Weltkrieges in fließendem französisch eine Versöhnungsrede als weltoffener Europäer. Und jetzt ist es ein provokantes Plakat eines Künstlerkollektives, dass ihn und die CDU vom Treibhausverein abrücken lässt – zur Freude der AfD. Das ist bitter. Radikaler Humanismus heißt radikale Menschlichkeit. Was kann bitte an Menschlichkeit radikal sein? Kulturkampf um den Treibhausverein E-Mail: th.sparrer@lvz.de

Von Thomas Sparrer