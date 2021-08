Kultursonntag zwischen Klosterbucher Zisterziensermauern

Klosterbuch

Am Sonntag findet im Kloster Buch die zweite Auflage der Veranstaltung „Kultursonntag im Klosterbuch“ statt, welche eine Vielfalt an kulturellen Aktivitäten bietet.So stehen am Sonntag ab 13 Uhr Poetry Slam, Livemusik, Lesungen, Ausstellungen, Kinderaktivitäten und Scriptorium auf dem Programm des ehemaligen Zisterzienserklosters im Muldental.

Generationen miteinander verbinden

Mit dieser Veranstaltung möchte der Mittelsächsische Jugend- und Kulturverein (MJV) an die Tradition anknüpfen, verschiedene Kulturbereiche zu verbinden und Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene zusammenzubringen. Mit dem Kloster und dem GTA-Projekt der Pestalozzi-Oberschule Hartha fand man die entsprechenden Partner.Aus Berlin werden die Kiezpoeten Jesko Habert und Samson aufschlagen. Sie haben die Leipzigerin Stefanie Menschner dabei. Sie stellen Haberts Kinderbuch „Pepe und der Pupsroboter“ und eine Slamshow vor. In der Klosterkapelle wird die Leipzigerin Autorin „Daimon Legion“ alias Tanja Weihmann aus einem ihrer fünf Fantasy-Romane lesen, dazu gesellt sich Ralf Kühne aus Lommatzsch, welcher mit interessanten Kurzgeschichten aufwartet.Zirkuspädagoge Karl Mund aus Leipzig wird mit vielfältigen Aktionen und Mitmacherlebnissen Kinder ansprechen. Natürlich darf das Kinderschminken nicht fehlen.

Künstlerinnen und Künstler aus ganz Sachsen zu Gast

Das klostereigene „Scriptorium“ wird geöffnet und museumspädagogisch betreut, um die jugendlichen Gäste in die Welt der Mönche eintauchen zu lassen.Für die Live-Musik haben sich die Veranstalter Künstlerinnen und Künstler aus Sachsen an die Mulde eingeladen. Aus Aue kommt Cindy Roberts mit ihrem Gitarristen Ralph, der auch Produzent verschiedener Rockladen-CDs des MJV war. Daneben wird das Duo Sylver Pearl, eine feste Größe in der Livemusikszene des Elbtals, das Publikum begeistern.Des Weiteren freut sich der MJV auf die Sängerin Franziska Krivjansky aus Westewitz, welche ihr ersten musikalischen Schritte in der Harthaer Oberschule und beim MJV ging. Den weitesten Anfahrtsweg hat Tina Ertel aus Sohland, welche mit Julian Köhler aus Wallbach viele eigene Songs vorstellen wird. Die jüngste Sängerin und Gitarristin Amy Cara aus Lichtenau wird mit sehr anspruchsvollen Covertiteln aufwarten.

Von daz