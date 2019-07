Kriebstein

Am Kriebsteinsee kreischen wieder die Kettensägen. Und dazu erklingen die Gitarren. Musiker und Holzbildhauer haben sich in Höfchen wieder zum Symposium „Kunst am Wasser“ zusammengefunden.

Beim Spielen kam die Inspiration. Als Katja Jaroschewski mit ihrem Sohn mit Bauklötzen spielte, dachte sie an 100 Jahre Bauhaus und an ihr nächstes Kunstprojekt, das dieses Jubiläum reflektieren soll. „Das ist doch was für Kunst am Wasser, dachte ich“, sagt sie. Seit Mittwoch schnitzt sie nun an ihrem Projekt „Dreieck-Quadrat-Kreis“ – ein Name, der strenge geometrische Formen verspricht. „Ich bin der Quotenmann und schon das dritte Mal dabei“, stellt sich Urban Stark vor. Der Wahl-Belgier ist Maschinenbau-Ingenieur, aber seit längerer Zeit als Bildhauer tätig. Er wird eine Skulptur aus Eichenholz hauen, die wie ein Cello aussieht und in der man sitzen kann. Den fernöstlichen Einschlag bringt Jiang Bian-Harbort an den Kriebsteinsee. Im Kunstcamp am Bootsanleger Höfchen fertigt die in Deutschland lebende Chinesin im Origami-Stil einen Pfau.

Drei Songs in drei Stunden

Bis Urban Stark sein Cello aus Eiche fertig hat, wird noch etwas die Zschopau hinunter fließen. Und ob man damit überhaupt spielen kann? Saiteninstrumente erklingen trotzdem im Kunstcamp auf dem Gelände des Hotels und Ressorts am Kriebsteinsee. Annemarie Reynis, Otto Ullmann, Christoph Ball, Emily Ball, Stefan Pankow, Friedemann Spindler und Nicolas Küttler sind zum Singer-Songwriter-Workshop zusammengekommen, werden bis zum Sonnabend wie verrückt Lieder komponieren. Diese werden am Sonnabend bei einem Konzert in Höfchen erklingen, das Teil des Talsperrenfestes ist. Ziel ist es, drei Songs in drei Stunden zu schreiben.

Musiker und Holzkünstler machen am Kriebsteinsee gemeinsam Kunst. Quelle: Sven Bartsch

Die Werke der Holzbildhauer werden am Sonntag, 28. Juli, um 13 Uhr prämiert werden, was ebenfalls zum Programm des Talsperrenfestes gehört. Das veranstaltet der Zweckverband Kriebsteintalsperre, „Kunst am Wasser“ ist eine Gemeinschaftsproduktion des Zweckverbandes mit dem Mittelsächsischen Kultursommer. Der Zweckverband für weiches Wasser Hainichen unterstützt das Kunstcamp. Ulrich Pötzsch, Geschäftsführer des Zweckverbandes, sprach Kunst-Wasser-Organisator Enrico Kletke zur gestrigen Eröffnung nach explizit darauf an, sich zu melden, wenn Hilfe gebraucht wird, etwas zu bezahlen ist. In diesem Fall ging es um Getränke.

Plastiken kommen auch nach Waldheim

Seit 2001 gibt es das Symposium „Kunst am Wasser“. Seitdem ist einiges an Skulpturen aus haltbarem Eichenholz angefallen. Diese Kunstwerke zieren nicht nur den Kriebsteiner Hafen, sondern stehen rings um die Talsperre verteilt auf dem Kunstwanderweg. Höfchen ist übrigens der Ursprungsort dieser einzigartigen Schaffenschau der Holzbildhauer. Hier begann alles vor 18 Jahren mit dem ersten Symposium dieser Art. Zwischenzeitlich war es nach Lauenhain umgezogen und 2017 wieder nach Höfchen zurückgekehrt. Seitdem ist der Kunstwanderweg um den Kriebsteinsee jährlich um einige Skulpturen und Installationen gewachsen, es sind mittlerweile über 50 Stück.

Es ist angedacht, die in diesem Jahr entstehenden Plastiken auch in Waldheim zu zeigen. Und zwar im Außenbereich des Stadt- und Museumshauses. Da können sich die Besucher schon mal einen Vorgeschmack auf den Skulpturenpark holen, den François Maher Presley dort plant.

Von Dirk Wurzel