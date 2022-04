Schrebitz

Die vergangenen zwei Jahre waren keine leichten Jahre für Birgit Müller und ihre Mitstreiter vom Schrebitzer Heimatverein. Die Corona-Krise traf auch sie mit voller Wucht. Zeiten, in denen die Türen geschlossen bleiben mussten und ausgefallene Veranstaltungen sich aneinander reihten. Dieses Jahr sollte alles anders werden. Die Infektionszahlen steigen zwar nach wie vor immer weiter, doch die strengen Regeln sind Geschichte. Kulturelle Einrichtungen dürfen wieder öffnen. Und das lassen sich die Heimatfreunde von Schrebitz nicht zweimal sagen. Am vergangenen Wochenende war der langersehnte Saisonstart. Das Heimatmuseum öffnete zum ersten Mal nach der Winterpause seine Türen. „Es war gemütlich“, sagt Birgit Müller. Die Heimatvorsitzende begrüßte die Muttis mit ihren Kindern. Sie kamen zum Kaffee trinken vorbei und bastelten gemeinsam mit ihren Kindern.

„Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll“

Wenn Birgit Müller an die nahe Zukunft denkt, macht sie sich Sorgen. „Wenn uns die Besucher ausbleiben, weiß ich nicht, wie es weiter gehen soll“, sagt sie. Denn die Betriebskosten für das Heimatmuseum steigen ins Unermessliche. Strom, Wasser, Abwasser, Gas – überall wurde am Rädchen gedreht. Mindestens 4500 Euro sind notwendig, um über das Jahr zu kommen. Doch der Verein hat kaum Einnahmen. „Ohne die Spenden, die wir bekommen, würde es schon lange nicht mehr gehen“, weiß die Vorsitzende. „Auf der einen Seite sind wir bereit und wollen loslegen, auf der anderen Seite kommen wir an unsere Grenzen.“ Spenden, Veranstaltungen, Kuchenverkauf, ein kleiner Flohmarkt, – so konnten sich die Schrebitzer Heimatfreunde bis jetzt über Wasser halten. „Auch die Gemeinde hat uns geholfen.“

Jeden ersten und dritten Sonntag im Monat hat das Heimatmuseum in der KulturSchule in Schrebitz geöffnet. Quelle: Sven Bartsch

Jeden Montag und Mittwoch, von 9 bis 12 Uhr, öffnet das Heimatmuseum. Dazu jeden ersten und dritten Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr, im Monat. „Im vergangenen Jahr hatten wir noch jeden Sonntag geöffnet“, erinnert sich Birgit Müller. „Das schaffen wir dieses Jahr nicht mehr.“ Wie bei so vielen Vereinen auch, ist es meist nur ein kleiner Stamm an Leuten, der sich effektiv beteiligt. Wenn die Vorsitzende an die vergangenen Monate der letzten Saison denkt, sagt sie: „In der Zeit wurde viel von uns und unseren Familien gefordert.“

Erst Corona-Krise, jetzt der Krieg

Trotzdem wollen die Heimatfreunde nicht aufgeben. Sie wollen auch in diesem Jahr wieder alles geben. Wollen Schulklassen und Gruppen vorbeikommen, öffnen die Schrebitzer auch mal außer der Reihe ihre Türen. Denn das wichtigste sind und bleiben die Besucher. Und um die bangt Birgit Müller. „Bei den Spritpreisen setzen sich die Leute nicht spontan ins Auto und fahren durch die Gegend“, sagt sie. Erst die Corona-Krise, jetzt der Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen auch für Deutschland. Jede Krise spüren auch die Vereine. „Ich weiß nicht, was auf uns zu kommt.“

Neue Ausstellung zur Glaskunst

Die Besucher, die den Weg in die KulturSchule nach Schrebitz finden, dürfen sich auf eine neue Ausstellung freuen. Das Thema in diesem Jahr: Glaskunst. „Es ist eine Gemeinschaftsarbeit von unseren Mitgliedern und sieht wirklich sehr schön aus“, verrät Birgit Müller. Angefangen vom Verbrauchsglas über DDR-Kristall, schwarzes Glas und Weihnachtsschmuck zu kleinen Glasspießern und Murmelglas – eine bunte Palette, die es zu entdecken gibt. Auch die Vorsitzende konnte einige Exponate beisteuern. „Wir haben eine ganz besondere Malachit-Vase. Sie stammt ungefähr aus dem Jahr 1920. Ich habe immer geforscht, wo die her ist. Damals habe ich sie von meiner Oma geerbt.“ Jetzt ist sie Teil der Ausstellung.

Auch Weihnachtsschmuck aus Glas wird in der neuen Ausstellung im Schrebitzer Heimatmuseum gezeigt. Quelle: Sven Bartsch

„Unsere Mitglieder hatten vieles Zuhause, jeder hat was beigesteuert. So ist die Ausstellung nach und nach gewachsen“, erklärt die Vorsitzende. Das schönste aber, das sind die Begegnungen mit den Menschen. Jeder hat seine eigene Erinnerung an die Stücke. Jeder hat die unterschiedlichsten Geschichten dazu zu erzählen. „Wir haben selbst eine Menge dazu gelernt“, sagt Birgit Müller. „Auf das, was da zusammen gekommen ist, kann man stolz sein.“ Und auch die Spiele-Ausstellung vom letzten Jahr ist noch in den Räumlichkeiten der KulturSchule zu finden. „Viele haben uns gebeten, die Ausstellung noch stehen zu lassen“, so die Vereinsvorsitzende.

Maibaumstellen in Schrebitz

Wenn sich die Heimatfreunde nächste Woche treffen, geht es vor allem um den 1. Mai. Dann findet ab 14 Uhr das Maibaumstellen auf dem neu gestalteten Vorplatz der KulturSchule statt. Ein buntes Programm wurde dafür zusammen gestellt: Die Dance Company aus Döbeln hat einen Auftritt, es wird Akrobatik gezeigt und es gibt einen großen Flohmarkt. Die Schrebitzer Maibowle wird serviert und Leckereien wie zum Beispiel Flammkuchen kommt auf den Tisch. Es ist die erste Veranstaltung nach einer langen Durststrecke. Birgit Müller hofft auf viele Gäste.

Von Stephanie Helm