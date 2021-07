Kunzemann-Schule Döbeln fehlen fünf Lehrer fürs neue Schuljahr

Döbeln

Der Grundschulförderverein der Kunzemannschule gab zum Schuljahresende für die Schüler und Lehrer sowie Schulsekretärin, Küchenkraft und Hausmeister einen aus. Dazu wurde extra das Eisauto an die Schule bestellt. „Beim Eisschlecken wurde auf das zu Ende gehende, ganz außergewöhnliche und sehr spezielle Schuljahr 2020/21 zurückgeblickt sowie fröhlich über die bevorstehenden Sommerferien geplaudert“, so Heidemarie Egerer, ehemalige Schulleiterin und als Vorsitzende des Grundschulfördervereins noch immer mit ihrer Schule verbunden.

Schulleiterin Birgit Frainge hilft das Eis indes einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn sie auf das neue Schuljahr, das am 6. September beginnt, vorausschaut. Denn in ihrem Kollegium hat sich gerade ein größeres Loch aufgetan. Fünf Lehrerinnen verlassen die Kunzemann-Schule und müssen über die Ferien ersetzt werden. „Einige Kollegen aus Leipzig hatten Versetzungsanträge gestellt, die bewilligt wurden. Zudem geht eine Kollegin, die an unsere Schule abgeordnet war, zurück an ihre Stammschule“, schildert Birgit Frainge. Die personelle Notsituation der Kunzemann-Grundschule ist auch im Landesamt für Schule und Bildung bekannt. Das eigentlich zwölfköpfige Lehrerkollegium hat damit derzeit nur sieben Mitglieder. Acht Klassen und eine DaZ-Gruppe (Deutsch als Zweitsprache) werden an der Schule unterrichtet. Die Besetzung der beiden neuen ersten Klassen ist gesichert. Die weitere personelle Ausstattung der Schule sei in Arbeit.

Von Thomas Sparrer