Kupferdiebe schlagen in Hartha zu

Hartha

Unbekannte Einbrecher hebelten zunächst ein Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses an der Pestalozzistraße in Hartha auf. So gelangten die Kriminellen in das Gebäude, das gerade saniert wird. Im Haus brachen sie dann in der Folge mehrere Wohnungstüren auf und rissen innerhalb der Wohnungen Kupferrohre heraus und entwendeten diese. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 7. März, 21 Uhr und dem vergangenen Sonntag, 11.30 Uhr. Der Stehlschaden beträgt nach Schätzungen mehrere tausend Euro. Angaben zum einbruchsbedingten Sachschaden liegen bislang noch nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Von daz