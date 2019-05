Eine Firma im Landkreis Mittelsachsen teilte an einem Morgen im Frühjahr 2018 mit, dass Unbekannte einen Radlader vom Firmengelände gestohlen hatten. Dessen GPS-Ortung habe ergeben, dass das Baugerät sich über die Autobahn A4 bewege. Gut zweieinhalb Stunden später war der Fall geklärt. Ein Mitarbeiter hatte den GPS-Sender aus dem Radlader ausgebaut und mit der Post verschickt. Allerdings hatte er vergessen, den Alarm zu deaktivieren.

Ein 37-Jähriger versuchte im Mai 2018 in einem Leipziger Supermarkt auf vermeintlich clevere Art und Weise sein Hungergefühl zu stillen. Erst zog er sich in einem unbemerkten Moment die Jacke einer Mitarbeiterin über, um dann als Ablenkungsmanöver die Zugangstüren zu den Mitarbeiterräumen zu öffnen, so dass der Alarm ausgelöst wurde. Dadurch hegte er die Hoffnung, dass die Ladendetektive abgelenkt werden, er anschließend ungestört eine Packung Eclairs verzehren und dabei den Supermarkt in aller Ruhe verlassen kann. Beim Verlassen des Geschäftes in seiner geborgten Mitarbeiterbekleidung wurde er jedoch von einem der Ladendetektive angesprochen und ihm die Backwaren abgenommen.

Ein kurioser Diebstahl ereignete sich im Juni 2017 in der Kleingartenanlage „Am Kreuzberg“ im Zwickauer Ortsteil Oberplanitz. Die Pächter eines Schrebergartens zeigten bei der Polizei an, dass ihnen der neu gekaufte, blau-weiße Pool gestohlen wurde. Zusätzlich fehlten die Umwälzpumpe und anderes Zubehör. Die Diebe schienen Zeit gehabt zu haben: Der Pool stand schon aufgebaut und mit Wasser befüllt in dem Garten. Das Wasser wurde abgelassen und das Material eingepackt.

Bundespolizisten retteten werdenden Eltern im Mai 2015 in Chemnitz das Familienauto, das ihnen während der Entbindung ihres Nachwuchses gestohlen worden war. Der frischgebackene Vater eines Sohnes hatte das noch gar nicht bemerkt, als die Beamten ihm den Autoschlüssel brachten.