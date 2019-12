Kuss im Fernsehen, dann Show in Hartha

Hartha

Vor zwei Wochen machte der Trompeter Stefan Mross seiner Freundin Anna-Carina Woitschack im ARD-Fernsehen öffentlichkeitswirksam einen Heiratsantrag. Am Sonnabend treten beide in der Hartharena auf. Für die Show gibt es an der Abendkasse noch Karten.

Zusammen mit Woitschack und Mross stehen Monika Martin und Michael Heck auf der Bühne. Gemeinsam präsentieren sie die Show „ Weihnachten mit unseren Stars“. Die Veranstaltung beginnt 16 Uhr, Einlass ist ab 15 Uhr. Es handelt sich um die letzte Veranstaltung dieses Jahres in der Hartharena.

Die erste Veranstaltung im kommenden Jahr ist das Neujahrskonzert mit dem Orchester der Mittelsächsischen Philharmonie. am Sonntag, 12. Januar. Es beginnt um 17 Uhr. Eintrittskarten dafür gibt es in de Stadtinformation von Hartha im Gebäude der Stadtbibliothek.

Von Steffi Robak