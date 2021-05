LED-Leuchten sollen Kosten in Ostrau verringern

Ostrau

Die Planung für die Sanierung der ramponierten Straßen und Gehwege im Ostrauer Gewerbegebiet wurde bereits angeschoben. Jetzt folgt auch die Erneuerung der Straßenbeleuchtung. Die ist Teil des Förderpakets, auf das die Gemeinde hofft. Für rund 12.300 Euro wird das Ingenieurbüro Elektrotechnik Döbeln GmbH die Planung der ersten drei Leistungsphasen übernehmen. Demnach sollen die bisherigen Leuchten gegen technische LED-Leuchtköpfe ausgetauscht werden. Dass sich das lohnt, zeigt ein Energiebericht des Stromanbieters Mitnetz. Das besagt, dass bei der Umstellung von konventionellen Leuchten auf LED-Leuchten bis zu 30 Prozent der Energiekosten eingespart werden könnten.

Alte Masten, neue Leuchten

Die alten Masten sollen aber erhalten bleiben, die Kabel und Schaltkästen in dem Zuge untersucht werden. Die Gemeinde Ostrau hofft auf finanzielle Unterstützung, so dass 90 Prozent der Kosten gedeckelt wären. Kommt der Zuschlag für die Mittel aus dem Förderprogramm GRW-Infra, soll mit der Erneuerung beziehungsweise Modernisierung der Straßenbeleuchtung im nördlichen Teil des Gewerbegebietes begonnen werden.

Zu enge Kurven

Gleiches gilt für die Instandsetzung der schlechten Straßen im Gewerbegebiet. Auch dort soll im nördlichen Bereich, also da wo auch Hammer seinen Sitz hat, begonnen werden. Alles in allem soll die Generalüberholung des Ostrauer Gewerbegebietes 1,2 Millionen Euro kosten. Stück für Stück will die Kommune voranschreiten. Notwendig sind die Arbeiten unbestritten. Tiefe Spurrinnen zeichnen die Sachsenstraße. Schuld daran ist der rege Verkehr, auch und vor allem durch die vielen Lastwagen, die das Gemeindegebiet ansteuern. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Kurven. Deren Borden sind arg ramponiert. In der Vergangenheit wurden die Radien der Kurven zu eng geplant. Das soll im Zuge der Straßensanierung jetzt behoben werden.

Von Stephanie Helm