Das Sturmtief „Ylenia“ fegt am Donnerstag über ganz Sachsen – und hat seine Spuren hinterlassen. Ein erster Höhepunkt des Tiefs wurde inzwischen erreicht – doch schon am Freitag droht der nächste Sturm. Der Bahnverkehr wurde in mehreren Bundesländern ausgesetzt, auch in Leipzig mussten Reisende ausharren. Wir berichten über die Ereignisse im Live-Ticker.