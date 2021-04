Döbeln

Nach dem Brand auf der Baustelle des Landesrechnungshofes in Döbeln am 18. März gab es am Dienstag Durchsuchungen bei einem Tatverdächtigen in Döbeln.

In einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Chemnitz wegen des Verdachts der Brandstiftung durchsuchten Polizeibeamte des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums (PTAZ) des Landeskriminalamtes Sachsen am Dienstag die Wohnung eines 37 jährigen Tatverdächtigen in Döbeln. Der Beschuldigte wurde bei der Durchsuchung angetroffen. Der Mann steht im Verdacht, am Abend des 18. März 2021 auf der Baustelle des Sächsischen Landesrechnungshofs in Döbeln mehrere Brände gelegt zu haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Zufällig in Brandortnähe befindliche Zeugen riefen die Feuerwehr, die eine weitere Brandausbreitung schnell verhindern konnte.

Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden neben einem Mobiltelefon auch mutmaßliche Tatmittel und diverse Werkzeuge sichergestellt. Die Asservate müssen nun ausgewertet werden. Die Ermittlungen dauern an.

Noch in der Nacht des Brandes hat die Task-Force-Gewalt des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrums die Kollegen des Polizeireviers Döbeln vor Ort unterstützt. Da eine politische Motivation nicht auszuschließen ist, hatte das LKA Sachsen auch die weiteren Ermittlungen übernommen.

Es handelt sich um die Baustelle des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen vertreten durch den Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB). Unter der Schirmherrschaft des SIB bauen unterschiedliche Gewerke die ehemalige Kaserne um, damit dort der Sächsische Landesrechnungshof einziehen kann.

Von Thomas Sparrer