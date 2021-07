LKW bleibt an Bahnbrücke mitten in Döbeln hängen

Döbeln

Teures Ende einer Fahrt durch Döbeln. Ein Lkw-Sattelzug versuchte am Freitagmorgen, gegen 8 Uhr, die mit 3,20 Meter Durchfahrtshöhe ausgewiesene Eisenbahnbrücke in der Waldheimer Straße zu durchfahren und blieb stecken.

„Er konnte sich selbst befreien, beschädigte aber seinen Sattelauflieger erheblich“, so die Polizei. Vorsorglich musste die Bahnstrecke in dem Bereich gesperrt werden. Ein Gutachter schaute sich die Brückenelemente an, bevor die Bundespolizei den nur für den Güterverkehr genutzten Abschnitt der Bahnstrecke wieder freigab. Die Polizeidirektion bezifferte den Gesamtschaden mit etwa 50 000 Euro.

Von Thomas Sparrer