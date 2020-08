Ladendieb verliert in Döbeln seine Geldbörse

Döbeln

Einen mutmaßlichen Ladendieb (29) ertappten Angestellte am Donnerstagmittag in einem Döbelner Geschäft an der Rudolf-Breitscheid-Straße. Dieser versuchte zu flüchten nachdem er aufgeflogen war und schlug um sich.

Nach ersten Erkenntnissen verletzte er dabei eine Mitarbeiterin des Geschäftes leicht. Ihm gelang letztlich die Flucht. Doch bei der Rangelei hatte er offenbar seine Geldbörse verloren, woraufhin er kurze Zeit später zurückkehrte und durch die Beamten festgenommen werden konnte.

Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-Jährige (deutsche Staatsangehörigkeit) aus der Dienststelle entlassen, teilte die Polizei mit.

Von daz