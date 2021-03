Läden in Mittelsachsen müssen ab Dienstag wieder schließen

Mittelsachsen/Döbeln

Das Gesundheitsamt hat 26 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl im Landkreis auf 16 806 seit Pandemiebeginn im März 2020. Davon entfallen 3 369 Fälle auf den Altkreis Döbeln (+7), 6 987 auf den Altkreis Freiberg (+9), und 6 450 auf den Altkreis Mittweida (+10). In den Krankenhäusern werden 35 Covid-Patienten behandelt (+2), davon sieben beatmet (+/-0). Es gab einen weiteren Todesfall. Damit steigt die Gesamtzahl auf 587.

Vierten Tag in Folge über 100

Der aktuelle Inzidenzwert für Mittelsachsen liegt laut Robert Koch-Institut bei 159,2 (+30,6) und damit den vierten Tag in Folge über dem wichtigen Wert von 100. Wie bereits angekündigt, muss der Landkreis deshalb seine Lockerungen ab Dienstag wieder zurücknehmen. Das betrifft zum Beispiel das Termineinkaufen in den Läden (click & meet). Die Unterkunft darf ab Dienstag nur noch mit triftigem Grund verlassen werden und die Kontakte sind wieder auf den eigenen Hausstand und eine weitere Person beschränkt. Kinder unter 15 Jahren bleiben unberücksichtigt. Der Konsum von Alkohol ist in vielen Bereichen der Öffentlichkeit untersagt. Innerorts gilt in der Öffentlichkeit deshalb ein Alkoholverbot. Auch außerorts ist an Bahnhöfen und Parkplätzen sowie im Umkreis von Sitzmöglichkeiten und Bushaltestellen der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit untersagt.

Baumärkte weiter offen

„Click & collect“-Angebote sind weiterhin zulässig. Gartenbau- und Floristikbetriebe, Gartenmärkte, Blumengeschäfte, Buchläden, Baumärkte und Friseurbetriebe können weiter geöffnet bleiben, da das die aktuelle Sächsische Corona-Schutz-Verordnung direkt erlaubt.

Nach aktuellem Stand könnte der Landkreis erneut Lockerungen zulassen, wenn der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner im Freistaat und im Landkreis an fünf Tagen in Folge unterschritten wird.

Von daz/obü