Vorerst abgewendet: Geschäfte in Mittelsachsen müssen nicht zum Freitag schließen. Termineinkaufen bleibt weiter möglich. Auch für die Schulen gibt es gute Nachrichten – zumindest bis zu den Osterferien. Doch was passiert, wenn die Infektionen so wie am Mittwoch gemeldet weiter deutlich ansteigen?