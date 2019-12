Länger grün für Roßweiner Fußgänger

Roßwein

Gute Nachrichten für alle Fußgänger in Roßwein, vor allem für die älteren, die nicht mehr ganz so schnell unterwegs sein können: Die Grünphase der Fußgängerampel zwischen Sparkasse und Gesundheitszentrum (Alte Post) ist jetzt länger als bisher. „Die von uns zugesagte Erhöhung der Freigabezeit von fünf Sekunden auf neun Sekunden wurde am Montag umgesetzt. Die Änderung erfolgte im laufenden Betrieb“, erklärte gestern Isabel Pfeiffer, Sprecherin des zuständigen Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Das heißt, für die Passanten besteht jetzt deutlich mehr Zeit, die Döbelner Straße von der Sparkasse in Richtung Alte Post und umgekehrt zu überqueren. In der Vergangenheit gab es wiederholt Klagen von Fußgängern wegen einer zu kurzen Grünphase. Auch im Stadtrat war die Problematik mehrfach ein Thema. Zunächst hatte das Lasuv erklärt, dass die Grünphase für die Passanten ausreichend ist, dann aber noch mal geprüft und nun gehandelt.

Von Olaf Büchel