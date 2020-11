Längere Weihnachtsferien – was sagen die Döbelner dazu?

Region Döbeln

Jetzt ist es beschlossen: Letzter Schultag vor Weihnachten soll in diesem Jahr der 18. Dezember sein. Damit fallen zwei Schultage mehr weg, als ursprünglich geplant. Was sagen Lehrer, Eltern und Schüler der Region Döbeln zu dieser Corona bedingten Regelung?

Gerechtfertigt

„Davon geht die Schulwelt nicht unter“, sagt Michael Höhme, Leiter des Döbelner Lessinggymnasiums. Der Infektionsschutz als Hintergrund scheint ihm dafür gerechtfertigt. „Wenn man dadurch sicherer in die Weihnachtszeit gehen kann, ist das sinnvoll. Denn so ergibt sich ein Puffer von fünf Tagen bis Heiligabend. Denn nach meinem Wissen braucht das Virus fünf bis sieben Tage, bis erste Symptome auftreten“, so der Schulleiter. Er weiß aber auch, dass die vorgezogenen Ferien für Eltern von Grundschülern sicher schwieriger zu lösen sind, als bei Gymnasiasten.

Aufgaben wären besser

Statt die beiden Tage als Ferien zu deklarieren, sollte es lieber Aufgaben für die Schüler geben, die sie dann zuhause lösen. Da sind sich Peggy Dietrich-Lohse und ihr Mann Thomas einig. Ihre beiden Kinder besuchen die zweite und neunte Klasse. „Es ist schon unheimlich viel Lernstoff verloren gegangen, der könnte jetzt ein Stück weit aufgeholt werden“, sagen die beiden Schrebitzer. „Die Kinder haben schon genug verpasst.“ Tina Brückner aus Zschaitz hat als Angestellte ein Betreuungsproblem für ihre elfjährige Tochter. „Ich werde sie an beiden Tagen zur Oma schaffen müssen. Und das sollte in der jetzigen Zeit eigentlich vermieden werden. Für mich gibt es aber keine andere Lösung“, sagt sie.

Schule macht gerade nicht so viel Spaß

Lotti Engelhardt ist zwölf Jahre alt und besucht die siebte Klasse des Martin-Luther-Gymnasiums Hartha. Sie würde sich sehr über längere Weihnachtsferien freuen. Klar, mag sich jetzt manch Erwachsener denken, Schüler wollen immer frei haben. Doch auch an den Kindern geht die angespannte Lage nicht spurlos vorbei. „Die Schule macht einfach nicht mehr so viel Spaß. Der Unterricht kann nur eingeschränkt stattfinden und wir müssen sehr viel Stoff behandeln. Es ist stressiger als vorher“, sagt die Schülerin. Auch sei ihr in den Klassenzimmern kalt, weil wegen Corona regelmäßig gelüftet werden muss. „Zwei Tage mehr Ferien hört sich nicht viel an. Aber so haben wir auch mehr Zeit, um uns auf Projektarbeiten besser vorbereiten zu können“, sagt Lotti.

Glück nicht herausfordern

Louis Engelhardt ist der Vater von Lotti. „Ich finde verlängerte Weihnachtsferien gut“, sagt er. So könne man das Infektionsgeschehen noch positiv beeinflussen, damit die Familien zusammen Weihnachten feiern könnten. Er sieht aber auch, dass auf Familien Probleme bezüglich der Kinderbetreuung während der Arbeitszeiten zukommen. Die entspannte Infektionslage in Hartha sollte aber nicht Anlass sein, das Glück herauszufordern. Vielmehr gelte gemeinsame Rücksichtnahme.

Noch Handlungsbedarf

„Grundsätzlich spricht nichts gegen vorgezogene Weihnachtsferien“, sagt Heike Geißler, Leiterin des Harthaer Gymnasiums. Dennoch sieht sie Handlungsbedarf bei der genauen Ausarbeitung des Vorhabens. „Am letzten Schultag sollen die Schüler der zwölften Klassen ihre Zeugnisse für das erste Halbjahr bekommen. Auch ist der letzte Schultag Abgabetermin für „besondere Lernleistungen“. Mit diesen wissenschaftlichen Arbeiten können die Abiturienten das fünfte Prüfungsfach ersetzen. Es bedürfe einer veränderten Verwaltungsvorschrift für die vorgezogene Zeugnisausgabe, so Geißler. Noch hätte keine einzige Klasse am Gymnasium in Quarantäne geschickt werden müssen. „Aber man weiß nie, wie schnell sich das ändert, von daher finde ich verlängerte Ferien gut“, sagt die Schulleiterin.