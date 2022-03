Leisnig

Zu Beginn des Jahres tobten gleich drei Sturmtiefs über Sachsen hinweg. Unter Stürmen hat auch der Wald immer wieder zu leiden. Wie gehen jene damit um, die den Wald in ihrer Obhut haben? Einer von ihnen ist Ronald Köllner vom Staatsbetrieb Sachsenforst. Er betreut das Revier 01 Thümmlitz-Klosterbuch. Dazu gehört unter anderem der Klosterbucher Forst. Bei einem Streifzug über die Maylust erklärt er, womit der Wald wirklich zu kämpfen hat.

Wald sieht elend aus

„Die letzten drei großen Stürme richteten hier relativ wenig Schaden an“, sagt er. Dennoch sieht der Wald rund um die Maylust bis nach Westewitz stellenweise elend aus. Nahe Westewitz befindet sich im so genannten Geltloch die größte Freifläche in dem insgesamt etwa 650 Hektar großen Waldgebiet. Auf etwa fünf Hektar steht dort – gar nichts.

In größeren Zeiträumen denken

Wer sich um den Wald sorgt, muss in größeren Zeiträumen denken als nur in ein paar Wochen. Diese große Freifläche ist eine Hinterlassenschaft des Sturms Herwart, und das war Ende Oktober 2017. „Wir mussten schnell handeln, denn was einmal nach einem Sturm liegt, das holt sich der Borkenkäfer. Und der breitet sich dann blitzartig aus.“

Bereit zum Aufforsten

Der Sturmschaden wurde beräumt. Mittlerweile ist die Fläche aufbereitet für die Aufforstung in diesem Frühjahr. Es ist die vorletzte Maßnahme dieser Art für diesen Teil des Reviers. Es folgt eine im Herbst, oberhalb vom Weinberg in Klosterbuch.

26 000 Bäume vernichtet

Wie viel Holz zuletzt verloren ging im Klosterbucher Forst, fasst Köllner in Zahlen: Etwa 14 000 Festmeter gingen verloren durch Stürme. Etwa 6500 Festmeter vernichtete der Borkenkäfer. Noch einmal rund 6000 Festmeter wurden Opfer der Trockenheit. Die Festmeter umgerechnet, gingen auf diese Art etwa 26 000 Bäume zugrunde. Damit wurden etwa zehn Prozent des Holzvorrates vom Klosterbucher Forst vernichtet.

Sturm, Käfer, Dürre

Während der Sturm vor keiner Holzart Halt macht, befällt der Borkenkäfer bevorzugt Fichte und Lerche. Die Trockenheit setzt Buchen und Kiefern am meisten zu. Das Buchensterben ist vor allem um die Maylust herum zu erkennen.

„Die Bäume bekamen in den vergangenen Jahren einfach zu wenig Wasser. Dem Stress sind sie nicht gewachsen,“ so Köllner. Ist dieser Schaden mit Aufforstung ausgleichbar? „Wir hoffen, dass die teils künstlichen Aufforstungen gelingen“, sagt Köllner. Denn in einem großen Teil des Waldes, auf schwierigem Terrain wie Hanglagen, ist das nicht zu bewältigen. Dort muss sich der Wald selbst helfen. Aber wo schon die Kiefer zugrunde geht, dort wachse auch nichts anderes mehr.

Gratiskraft der Natur nutzen

„Wir überlassen das dann der Gratiskraft der Natur“, sagt Köllner. Doch hat der Wald als solcher denn noch ein Chance? Da hat Köllner eine klare Antwort: „Der Wald überlebt nur, wenn der aktuelle Klimakollaps aufgehalten werden kann.“

Statt vom Klimawandel spricht er von Kollaps, weil er es aus Sicht des Waldes betrachtet. „Bäume wachsen sehr langsam. Natürlich passen sie sich wechselnden Klimaverhältnissen an, über Generationen hinweg. Doch das Klima, der Co2-Ausstoß, die Temperaturen – alles ändert sich derart rasant, dass der Wald mit dem über Jahrzehnte und Jahrhunderte reichenden Generationenwechsel eines Baumes keine Chance hat, dem noch zu folgen.“ Einem Klimawandel könne der Wald sich anpassen. Bei dem gegenwärtigen Klimakollaps müsse man das bezweifeln.

Umbau zu Laubwald

Seit fast vier Jahrzehnten verfolgt Ronald Köllner, wie sich der Wald entwickelt. Und zu seiner Arbeit gehört der Waldumbau. Während zur industriellen Revolution um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert Fichten als Nutzholz gepflanzt wurden für die wachsende Industrie, werde jetzt aufgeforstet mit Laubbäumen. Dazu gehören Eiche, Hainbuche, Linde und Kirsche und Roteiche.

„Wir experimentieren auch, um Baumarten anzusiedeln, die der Hitze und extremer Trockenheit möglicherweise mehr entgegensetzen können.“ Köllner zählt die Türkische Baumhasel, den Tulpenbaum, Esskastanie und Elsbeere auf. „Vielleicht hat durch den gezielten Umbau auf diese Baumarten der Wald noch eine Chance, der extremen Witterung zu trotzen.“

CO2-Ausstoß drastisch mindern

Im September werden es 37 Jahre, dass Ronald Köllner als Revierförster im Klosterbucher Forst arbeitet.

„Ich bin kein Wissenschaftler“, sagt der studierte Forstingenieur. „Aber bei allem, was ich hier im Wald beobachte, komme ich zu dem Schluss: Das Einzige, was wir für unseren Wald tun können, ist den CO2-Ausstoß drastisch zu mindern. Ob das mit unseren jetzigen Bemühungen schnell genug gelingen kann – das weiß ich nicht.“

Von Steffi Robak