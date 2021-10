Läuft wieder im Checkpoint Massanei – aber wie?

Massanei

Der „Checkpoint“ ist ein Haus der Ideen geworden. Die hat Sina Behrendt mitgebracht. Sie ist seit Mai Sozialarbeiterin im Kinder- und Jugendfreizeitzentrum (JFZ), das die Kindervereinigung Leipzig als Freier Träger betreut.

Eine Idee ist zum Beispiel ein Graffiti-Projekt. Keine Schmiererei, sondern ordentliche Bilder, will sie die Checkpoint-Besucher auf Wände sprühen lassen, angeleitet von einem professionellen Sprüh-Künstler. „Flächen haben wir hier genug“, sagt Sina Behrendt. Kontakte zu einem Graffiti-Künstler sind bereits geknüpft.

Ausflug der Checkpoint-Kinder in den Tierpark nach Freiberg. Quelle: Checkpoint

Aber es könnte auch sein, dass der Graffiti-Workshop des JFZ ganz woanders stattfindet. Zum Beispiel in der Weststadt. Dort ist die Unterführung im Bahnhof ein Quell ständigen Ärgers, weil sich da wilde Schmierer austoben. Sachbeschädigung begehen, statt Kunst zu schaffen. Wie nun auch Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) bestätigt, gibt es die Idee, die Kinder und Jugendlichen die Wände der Unterführung gestalten zu lassen – als Graffiti-Projekt des Checkpoint. „Wir müssen noch viele Feinheiten abstimmen“, sagt Steffen Ernst, weshalb vor diesem Vorhaben ein „vielleicht“ steht.

Ins Checkpoint kommen an den einzelnen Öffnungstagen unterschiedlich viele Kinder und Jugendliche – mal mehr, mal weniger. Aber nach dem Corona-Schlaf ist wieder Leben in der Bude. Die beiden Mädels, die neulich zum Halloween-Basteln da waren, hatten eine eins-zu-eins-Betreuung. Denn Sina Behrendt hat Unterstützung. Lukas Homberg lernt im zweiten Ausbildungsjahr Erzieher in Döbeln und absolviert sein Praktikum im Checkpoint. Die Chefin ist darüber sehr froh. „Leider geht Lukas bald weg, das ist sehr schade, denn ich kann Hilfe gut gebrauchen.“ Oder neulich beim Survival-Camp, dem Zeltlager. Da ist gut, auch einen männlichen Betreuer dabei zu haben.

Lukas Homberg lernt Erzieher und macht ein Praktikum im Checkpoint. Mit den Kindern hat er ein Insektenhotel gebastelt. Quelle: checkpoint

Sina Behrendt ist als Checkpoint-Chefin auch Managerin des Objekts, zu dem auch die Sportanlagen gehören. Da wollen welche Fußball spielen. „Können Sie uns mal bitte aufschließen?“, fragt ein Herr. Die junge Frau spurtet los und macht den Sportlern auf. Dann sind da die Firmen und Vereine, die den Checkpoint nutzen. Demnächst startet die Weihnachtsfeier-Saison... .

Aber klagen will Sina Behrendt nicht. Sie hat das Potenzial des Checkpoints mit seinen Sportstätten überzeugt. Da lässt sich auf der erlebnispädagogischen Schiene viel machen, sagt sie. Eine Herausforderung bleibt aber, wegen der doch etwas auswärtigen Lage, Besucher nach Massanei zu holen. Das gelingt mit manchen Angeboten, wie dem Survival-Camp recht gut. Oder mit den Medientagen, zu denen Sina Behrendt ihre private VR-Brille mitgebracht hatte. Oder die Fahrt zum Tierpark nach Freiberg.

Aktuell steht ein (noch) ungenutzter Computer im Büro der Checkpoint-Chefin. Das ist ein Gaming-PC, also ein Rechner für Spiele. Was fehlt ist allerdings noch ein passender Monitor. Können die Kids nicht auch zu Hause am Computer zocken, mag da manch einer fragen. Aber bei Spiel und Spaß – also ohne Zwang – kommen manchmal Dinge ans Licht, die sonst unerkannt bleiben würden. Wenn das Wohl eines Kindes im Elternhaus gefährdet ist, beispielsweise. Sina Behrendt kann recht gut erklären, wie die offene Jugendarbeit helfen kann, solche Problematiken zu erkennen.

Von Dirk Wurzel