Döbeln

Bis Mitte 2021 wird der neue Sächsische Landesrechnungshof in der ehemaligen Paul-Rockstroh-Kaserne in Döbeln einziehen können. „Wir schaffen den Plan“, gab sich am Freitag Oliver Gaber, kaufmännischer Geschäftsführer des Sächsischen Immobilienmanagements (SIB) optimistisch. Ministerpräsident Michael Kretschmer schaute nach der Grundsteinlegung an der neuen Brücke kurz auf der weiteren Großbaustelle mitten in Döbeln vorbei.

19,7 Millionen Euro investiert der Freistaat in den Sitz der Landesbehörde in Döbeln. 3,8 Millionen Euro von der Bausumme steuert die Eruropäische Union bei.„150 Landesbedienstete werden hier einmal arbeiten“, kündigte Professor Karl-Heinz Binus, Präsident des Sächsischen Landesrechnungshofes, am Freitag vor Ort an. Er wolle den neuen Rechnungshof gern noch in seiner Amtszeit einweihen. “Im Haus wird bereits entkernt und abgerissen. Das Grundbuchamt zieht in dieser Woche gerade aus dem Gebäude in den fertiggestellten Erweiterungsbau hinter dem Amtsgericht Döbeln um“, sagt Volker Lange, stellvertretender Chemnitzer Niederlassungsleiter des SIB.

Ministerpräsident Kretschmer kündigte an, noch mehr Arbeitsplätze der Landesverwaltung in den ländlichen Raum zu verlagern, so wie es Bayern bereits tue, um so den ländlichen Raum auch in Sachsen weiter zu stärken. Das setze Akzeptanz vor Ort und eine gute Infrastruktur voraus.

Von Thomas Sparrer