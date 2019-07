Döbeln

Mit Bohrgerät, Baggern und Lastwagen lässt die Landestalsperrenverwaltung derzeit gefühlt den halben Steigerhausplatz umpflügen. Hier läuft der vierte Abschnitt bei der Verbreiterung der Döbelner Flutmulde. Ziel der Übung: Der künstliche Flutgraben der Mulde, der die Döbelner Innenstadt auf einer Seite umfließt, kann durch die Verbreiterung im Hochwasserfall deutlich mehr Wasser aufnehmen und den anderen natürlichen Muldenarm, der hinter der Ritterstraße auf der anderen Seite die Innenstadt umfließt, entlasten. Noch ein Nebeneffekt der Verbreiterung: Dadurch müssen die Flutschutzmauern entlang des Gewässers weniger hoch gebaut werden. Der Fluss um die Innenstadt bleibt trotz Hochwasserschutzmauern noch sichtbar.

„Wir haben beim Flutschutz in Döbeln schon ein ganzes Stück erreicht“, sagt Thomas Zechendorf, Projektleiter der Landestalsperrenverwaltung. Der erste und der dritte Bauabschnitt der breiteren Flutmulde sind hinter dem Busbahnhof und zwischen Niederbrücke und Brücke Bahnhofstraße fertig. Das neue Schlossbergwehr, dass die im Hochwasserfall ankommenden Wassermassen der Mulde auf beide Flussarme um die Innenstadt verteilt, funktioniert ebenfalls bereits sicher und vollautomatisch.

Projektleiter Thomas Zechendorf zeigt den Plan vom 2. Abschnitt der Flutmulde. Am Ufer hinter ihm wird der öffentliche Uferweg gebaut. Quelle: Sven Bartsch

Aktuell wird an der neuen und breiteren Brücke Straße des Friedens gebaut und an dem Abschnitt der Flutmulde zwischen der neuen Brücke und der Niederbrücke. Dieser eigentliche 2. Bauabschnitt war wegen einem zwischenzeitlich beigelegten Rechtsstreit mit einem Anlieger zugunsten des 3. Abschnittes verschoben worden.

Schutzziel im Flutgraben wird schon erreicht

„In diesem zweiten Bauabschnitt und mit der Brücke Straße des Friedens sind wir bis Jahresende durch“, kündigt Thomas Zechendorf an. Schon jetzt erfüllt der breitere Flutgraben in dem Bereich zwischen Brücke Straße des Friedens und Niederbrücke das Schutzziel. In dem 400 Meter langen Bauabschnitt sind zu beiden Seiten knapp 800 Meter Flutschutzmauern auf Bohrpfahlgründungen gebaut, mit natursteinfarbenem Beton verblendet und mittlerweile sind auch die Kopfbalken obendrauf. Aktuell wird die Sohle im Flussbett gepflastert. Insgesamt ist der verbreiterte Flutarm der Mulde zwischen Schlossbergwehr und Steigershausplatz einmal 1150 Meter lang. Zwischen dem Tümmler-Steg bei Kaufland und dem Pferdebahnmuseum wird nun in kürze noch ein Revisionsweg angelegt, der als Uferpromenade von den Bürgern genutzt werden kann. Am Pferdebahnmuseum wird noch eine Uferzufahrt erreichtet, über die neben der Feuerwehr zur Löschwasserentnahme auch die Bürger ans Wasser kommen. Dort werden später noch Warnleuchten installiert. Die blinken eine halbe Stunde bevor das Schlossbergwehr sich öffnet. Damit die Menschen den Bereich am Fluss rechtzeitig verlassen.

Ufer am Steigerhausplatz wird gestaltet

Am Steigerhausplatz lässt die Talsperrenverwaltung auf Wunsch der Stadt den Uferbogen gestalten. Den notwendige Wasserbausteinen direkt am Fluss folgt eine Wise mit Büschen und Pflanzen sowie langen Betonsitzbänken auf mehreren Ebenen.

Zu Beginn der Schachtarbeiten am Steigerhausplatz wurden übrigens bei Untersuchungen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes zwei Panzerfäuste aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. So mussten dort jegliche Baggerarbeiten von den Kampfmittelexperten begleitet werden. Die sonst üblichen Bohrungen und elektronischen Erkundungen des Bodens waren in dem Bereich wegen der vielen Kabel und Leitungen und der damit verbundener Störsignale nicht möglich.

Bis nächstes Jahr Sommer wird zwischen der Brücke Bahnhofstraße und dem Steigerhausplatz gebaut.

So geht es weiter: Bis zum dritten Quartal 2019 soll der 2. Bauabschnitt der Flutmulde und bis Sommer 2020 der 4. Abschnitt bis zum Steigerhausplatz fertig werden. Anschließen wird sich 2020/21 der Bau von Flutschutzmauern zwischen der Oberbrücke und der Fußgängerbrücke am Klinikum, entlang der Wappenhenschanlage. Dazu beginnt gerade die Ausführungsplanung. Für den danach folgenden Abschnitt haben die Planungen noch nicht begonnen. Dann werden zu beiden Seiten des anderen Muldenarmes hinter der Ritterstraße, zwischen Oberbrücke und Klostergärten, Flutmauern gebaut. Voraussichtlich geht es hier 2022 los.

Von Thomas Sparrer