Zwei Männer aus Lommatzsch haben Fahrkartenautomaten in Wurzen, Mittweida, Naunhof, Glauchau und Gröditz aufgesprengt. Dabei erbeuteten sie knapp 10.000 Euro und richteten rund 100.000 Euro Schaden an. Dafür hat sie jetzt die 1. Große Strafkammer des Landgerichts verurteilt. Riccardo S. (39, gebürtiger Leisniger und in Döbeln aufgewachsen) und Rico D. (30) sollen demnach für drei Jahre und acht Monaten hinter Gitter. S. sprach die Kammer für das fünfmalige Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion jeweils in Tateinheit mit gemeinschädlicher Sachbeschädigung sowie Diebstahls im besonders schweren Fall schuldig. D. war bei vier Taten dabei, weswegen ihn die Kammer des viermaligen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion verurteilte.

Angeklagte gestehen

Dem Verfahren lag eine Absprache zugrunde. Im Gegenzug für geständige Einlassungen hatte die Kammer den Angeklagten eine Strafobergrenze von höchstens vier Jahren Haft zugesichert. So gestanden die beiden, es bis Oktober 2018 tüchtig krachen gelassen zu haben. S. hatte dies bereits im Ermittlungsverfahren getan und seinen Mittäter belastet. „Die Geständnisse haben es uns erspart, bis in die kleinste Verästelung der Ermittlungen zu gehen. Das hätte mehrere Tage dauern können“, sagte Richter Bernd Bräunlich, stellvertretender Vorsitzender der 1. Großen Strafkammer, der das Verfahren leitete. Rauschgiftsucht (Crystal) war bei S. sicher der Grund für die Straftaten. Die Kammer wies ihn deshalb in den Maßregelvollzug zur Drogentherapie ein. D. lebte auch von Hartz IV und nahm auch Crystal, sagte aber vor Gutachter Dr. Thomas Kasten und im Prozess nichts zu seinem Drogenkonsum. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, Staatsanwaltschaft und Verteidigung können dagegen Revision einlegen.

Von Dirk Wurzel