Landkreis Mittelsachsen: Gesundheitsamt meldet fallenden Corona-Inzidenzwert

Mittelsachsen

Insgesamt 14 415 bestätigte Coronavirus-Nachweise seit März meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Mittelsachsen für den Sonnabend, 30. Januar (Stand 12 Uhr). Das sind 91 mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle ist in diesem Zeitraum liegt weiterhin insgesamt bei 398 .

Derzeit werden 140 Patienten stationär behandelt. 15 davon werden derzeit beatmet. Der Inzidenzwert nach dem Robert-Koch-Institut ist bis 30. Januar 0 Uhr gefallen auf 191,4. Er lag am Vortag bei 212,8.

Nach Regionen ausgewertet sind derzeit in der Region Döbeln 2811 Corona-Fälle zu verzeichnen. In Freiberg sind es 6066, in Mittweida 5538.

Von daz