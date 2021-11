Landkreis Mittelsachsen: Mehr Infizierte, mehr Klinik-Patienten

Region Döbeln

Nicht nur die Inzidenz ist seit Freitag im Landkreis Mittelsachsen weiter gestiegen und liegt am Sonntag bei 608 (+46,1). Auch die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern hat sich wieder erhöht. 83 Menschen mit einer Covid-Erkrankung, neun mehr als am Freitag, werden jetzt stationär behandelt. Es gibt weiterhin 14 Patienten, die beatmet werden müssen.

Die Zahl der Todesfälle hat sich seit Freitag nicht verändert und liegt bei 724. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie im März 2020 nachweislich 31968 Menschen im Landkreis mit dem Corona-Virus infiziert – das sind die offiziellen Zahlen, die beim Gesundheitsamt des Kreises erfasst sind. 559 Fälle davon sind zuletzt innerhalb von zwei Tagen seit Freitag dazugekommen.

Von daz