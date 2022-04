Landkreis Mittelsachsen: Mehr Tote, steigende Inzidenz, neue Quarantäne-Regeln

Region Döbeln

Ab Montag gelten in Mittelsachsen neue Regeln für die Quarantäne bei einem positiven Corona-Test. Dazu wurde am Freitag eine neue Allgemeinverfügung erlassen. Grundlage bildet ein entsprechender Erlass des Freistaates. Damit treten mehrere Änderungen in Kraft.

Generell versendet das Gesundheitsamt keine Bestätigungen mehr an die Betroffenen. Das PCR-Testergebnis dient als Nachweis gegenüber dem Arbeitgeber und für den Genesenen-Status. Neu ist auch, dass generell Haushaltsangehörige von positiv-getesteten Personen nicht mehr mit in Quarantäne müssen. Die Zeit der Absonderung beträgt mindestens fünf vollständige Tage, wenn 48 Stunden keine Symptome auftraten. Eine Freitestung ist nicht mehr notwendig.

Die Quarantäne läuft nach zehn Tagen aus, auch wenn noch Symptome vorhanden sind. Die Quarantänezeit beginnt einen Tag nach dem Test oder einen Tag nach dem Auftreten der ersten Symptome. Ein professioneller Test sollte spätestens 48 Stunden nach Auftreten der ersten Symptome erfolgen. Eine Orientierung bietet ein Quarantäne-Rechner auf der Internetseite unter www.landkreis-mittelsachsen.de. Die neuen Regeln gelten auch für Personen, die vor Montag ein positives Testergebnis erhielten.

Am Freitag meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Mittelsachsen 473 neue Corona-Fälle. Damit steigt die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle seit Pandemiebeginn auf 108715. Gestiegen ist auch die Zahl der Todesfälle – von 1001 bis zum Donnerstag auf 1007 am Freitag. In den Kliniken des Landkreises werden 51 Corona-Patienten stationär behandelt (-5), einer muss aktuell beatmet werden (-1). Die Inzidenz ist zum Freitag wieder gestiegen – auf 440,8 (+60).

Von daz