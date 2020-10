Mittelsachsen/Döbeln

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Nachweise in Mittelsachsen liegt jetzt bei 772 (Stand Sonntag, 12 Uhr). Das ein Plus von 66 Fällen gegenüber dem Freitag. Die Zahl im Altkreis Döbeln liegt jetzt bei 135 (+9 zum Vortag), im Raum Mittweida bei 260 (+20) und im Altkreis Freiberg bei 377 (+37).

Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Corona im Landkreis Mittelsachsen gestorben sind, beträgt weiterhin 10.

Der vom Robert Koch-Institut ermittelte Inzidenzwert beträgt 42,7 (Stand Sonntag 12 Uhr). Damit liegt der Landkreis immer noch sehr nah an dem nächsten Schwellenwert von 50 Fällen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

In einem Pflegeheim in Mittweida wird nach Informationen des Landratsamtes am heutigen Montag auf Corona getestet. Die Tests betreffen zunächst Kontaktpersonen und Bewohner mit Symptomen. Bereits am Freitag waren Bewohner sowie Pflegekräfte in Pflegeeinrichtungen in Eppendorf und Großhartmannsdorf sowie Schüler der Grundschule in Claußnitz im Gesundheitsamt in Mittweida getestet worden.

Bei den Testungen in den Pflegeeinrichtungen unterstützt das DRK Döbeln-Hainichen das Gesundheitsamt. Außerdem ist eine Vertreterin der Hilfsorganisation Mitglied im Krisenstab des Landkreises. „Wir sind sehr dankbar für die diese fachliche und personelle Unterstützung von Anbeginn an“, sagt Landrat Matthias Damm.

Damit seien im Gesundheitsamt Kapazitäten frei um die Kontakte von positiv getesteten Personen zu ermitteln. Dabei erhält der Landkreis auch Unterstützung von einer Soldatin und zwölf Soldaten aus Frankenberg. Damm: „Das zeigt, welche nationale Aufgabe Corona ist. Die Fallzahlen steigen deutlich und dementsprechend kommt die Hilfe genau zur richtigen Zeit.“

Von daz