Mittelsachsen/Region Döbeln

Diese vom Kultusministerium vorgelegte Fassung des Teilschutznetzplanes für Berufsbildende Schulen in Sachsen lehnt der Kreistag Mittelsachsen kategorisch ab. Einstimmig – über alle Fraktionen hinweg, was nicht so oft in diesem Gremium vorkommt. Die Kreisräte sehen Mittelsachsen durch diese Berufsschul-Planung stark benachteiligt gegenüber den Großstädten. „Ziel der Planung war, den ländlichen Raum zu stärken. Das kann ich hier nicht mehr erkennen“, sagte der CDU-Kreisverbandschef und Döbelns Oberbürgermeister, Sven Liebhauser.

Der Beschluss, den die Kreisräte am Mittwoch bei ihrer Sitzung in der Hartharena fassten, beinhaltet drei Punkte: 1. Das Versagen des Einvernehmens zum Teilschulnetzplan Berufsschulen im Entwurf von November 2020; 2. Das Ermächtigen des Landrates, gegen eine eventuelle Ersetzung des Einvernehmens durch den Freistaat Rechtsmittel einzulegen; 3. Darauf hinzuwirken, diesen Schulnetzplan um ein Schuljahr auf 2022/23 zu verschieben.

Abgänge überwiegen

Die Fassung, die der Landkreis Mitte des vorigen Jahres vom Kultusministerium vorgelegt bekam, sei „ein akzeptables Ergebnis“ gewesen, wie Landrat Matthias Damm (CDU) einschätzt. Obwohl sich schon damals in Döbeln Widerstand regte, weil die Kfz-Mechatroniker-Ausbildung abwandern sollte. Jetzt sind es gleich mehrere geplante Veränderungen, die den unterschiedlichen Berufsschulstandorten im Landkreis zum Nachteil gereichen würden. Beispiele: Die Grundstufe Bautechnik, bislang mit zwei stabilen Klassen im ersten Lehrjahr am Standort Freiberg angesiedelt, soll komplett nach Oelsnitz (Erz.) wechseln. Der am Standort Döbeln traditionell vertretene Bereich Fahrzeugtechnik soll an den Standort Freiberg wechseln, der Nutzfahrzeugbereich nach Zschopau. Und Rochlitz würde nach den Plänen den Ausbildungsbereich Landwirtschaft an Freiberg verlieren. Dem Standort Döbeln soll die Ausbildung zum Fachlageristen Kompensation bringen. „Wir waren relativ stark erschrocken, als wir den neuen Entwurf zu Gesicht bekamen. Bis dahin war von einem Zuwachs an Berufsschülern in Mittelsachsen die Rede. Nach den neuen Planzahlen würden die Verluste überwiegen“, erklärte der zweite Beigeordnete Jörg Höllmüller. Landrat Damm verweist auf „massive Widerstände“ gegen die Pläne seitens der ausbildenden Unternehmen in der Region.

Einzigartige Ausstattung

Die Mindestforderungen des Landkreises sind in einem Positionspapier zusammengefasst. Es beinhaltet den Erhalt der Grundstufe Bau in Freiberg, des Berufsbereiches Fahrzeugtechnik in Döbeln und der Landwirtschaft in Rochlitz – solange Mindestschülerzahlen erreicht werden. CDU-Kreisrat Sven Liebhauser zur Kfz-Mechatroniker-Ausbildung in Döbeln: „Die technische Ausstattung am Standort ist – auch durch die erfolgreiche Kooperation mit BMW – nahezu einzigartig. Die Abschlussquote dieses Ausbildungszweiges in Döbeln liegt bei 100 Prozent, was für die hohe Qualität spricht.“ Was die angekündigten Fachlageristen betrifft, hat Liebhauser auch seine Meinung: „85 Plätze sollen so dazukommen. Das klingt erst einmal gut. Doch bei dem Einzugsbereich Erzgebirge/Chemnitz sehe ich nicht, dass das auch wirklich so geschehen wird.“

Für die Schüler, für die Ausbildung vor Ort wären die Ergebnisse dieser Planung „verheerend“, findet Torsten Bachmann (Die Linke), der auch die beabsichtigte Verschiebung der Fachbereiche innerhalb des Landkreises bemängelt. Auf eine drohende Schwächung des ländlichen Raumes verwiesen Romy Penz (AfD) und Manfred Graetz (CDU). So sieht es auch Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger (Freie Wähler): „Das würde unsere Betriebe schwächen, unsere Regionen. Die Auszubildenden von heute sind die Fachkräfte von morgen. Hier zeigt sich der klare Kampf der drei großen Städte in Sachsen gegen den ländlichen Raum.“

Wie es nun weitergeht und wie sich der Freistaat verhält, ist unklar. Dieser könnte das versagte Einvernehmen ersetzen, wogegen wiederum der Landkreis mit Rechtsmitteln vorgehen würde. Oder der Teilschutznetzplan wird tatsächlich um ein Jahr ausgesetzt. „Wir bleiben auf jeden Fall gesprächsbereit“, erklärte Matthias Damm.

Von Olaf Büchel