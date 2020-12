Landkreis Mittelsachsen schränkt Silvesterfeuerwerk zusätzlich ein

Mittelsachsen/Döbeln

Der Landkreis Mittelsachsen hat mit einer neuen Allgemeinverfügung die Verwendung von Feuerwerk über Silvester noch weiter eingeschränkt, als es bisher schon der Fall war. Hintergrund ist die Corona-Pandemie. Demnach ist es vom 31. Dezember 0 Uhr bis 1. Januar 24 Uhr im Landkreis verboten, jegliches Feuerwerk beziehungsweise andere pyrotechnischen Gegenständen ab Kategorie 2 im öffentlichen Raum und auf öffentlich zugänglichen Privatgrundstücken zu zünden. Öffentlich zugängliche Privatgrundstücke sind zum Beispiel Supermarkt-Parkplätze. Bei Feuerwerk der Kategorie 2 handelt es sich in der Regel um das klassische Silvesterfeuerwerk für den Privatgebrauch. Nach der bisherigen Einschränkung wäre es möglich gewesen, vor dem Haus auf dem Bürgersteig Feuerwerk dieser Kategorie aus Restbeständen zu zünden. Das geht nun nicht. Lediglich in abgeschlossenen Privatgrundstücken wäre das nach der Allgemeinverfügung noch möglich.

Menschenansammlungen vermeiden

Mit der strengeren Regelung sollen laut Landratsamt Ansammlungen von Menschen vermieden und die an der Belastungsgrenze arbeiteten Kliniken geschützt werden. „Ausgenommen von der Regelung sind unter anderem Wunderkerzen und sogenannte Tischfeuerwerke, die auch im geschlossenen Raum verwendet werden können“, heißt es in einer Mitteilung. Der genaue Wortlaut der neuen Allgemeinverfügung ist im elektronischen Amtsblatt des Landkreises nachzulesen. Ähnliche Verfügungen erließen zum Beispiel der Erzgebirgskreis und die Stadt Chemnitz. Das Landratsamt weist zudem darauf hin, dass auch an Silvester die Kontaktbeschränkungen gelten: zusammen feiern dürfen maximal fünf Personen aus zwei Hausständen.

Roßweiner bekommen doch kein Großfeuerwerk

Für die Roßweiner sollte es eine kleine Entschädigung sein – das große Feuerwerk, welches die Stadt in der Silvesternacht pünktlich 24 Uhr zünden wollte. Finanziert werden sollte die Jahresendknallerei aus der „Kampfkasse“, wie Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) verriet. Der Ort, an dem alles stattfinden sollte, blieb geheim – um Menschenansammlungen zu vermeiden. Jetzt ändert die jüngste Allgemeinverfügung des Landkreises Mittelsachsen alles. Feuerwerke im öffentlichen Raum und im öffentlich zugängig privaten Raum sind nicht gestattet.

„Wir wollen unseren Bürgern eine Freude bereiten“, hatte das Stadtoberhaupt erklärt. Doch jetzt zieht die Stadt das Angebot zurück. „Das können wir nicht machen.“ Im Stadion hätte man es zünden wollen, oder an der Laute, verriet Lindner kurz nach Bekanntwerden der neuen Verordnung, die das Vorhaben nun sowieso hinfällig macht. Das Stadion ist zwar absperrbar, aber ringsherum hätten sich auch Leute versammeln können und das wolle man unbedingt vermeiden.

Die Roßweiner sollten in den Genuss eines Feuerwerks kommen, ohne das sichere Wohnumfeld verlassen zu müssen. Deshalb war ein Platz gewählt worden, auf dem das Großfeuerwerk von allen Teilen der Stadt sichtbar gewesen wäre. Nachdem die Roßweiner in diesem Jahr auf ihr traditionelles Schul- und Heimatfest, die 800-Jahrfeier, den Weihnachtsmarkt und letztlich auch auf die Angebote des „Lebendigen Adventskalenders“ verzichten mussten, wollte die Stadtverwaltung so für eine kleine Entschädigung sorgen und mit dem Feuerwerk auch die Hoffnungen für das neue Jahr zum Ausdruck bringen. Verbunden war mit dem Großfeuerwerk auch die Hoffnung, dass auf eigene Feuerwerke verzichtet wird und damit noch etwas mehr Rücksicht auf die Umwelt genommen wird.