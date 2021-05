Landkreis Mittelsachsen schreibt Genesene an

Döbeln/Mittweida

Gute Nachricht für alle über 20 000 Landkreisbewohner, welche eine Corona-Infektion überstanden haben: Genesene, die einen Nachweis benötigen, müssen jetzt nicht zwingend zu ihrem Hausarzt gehen. Sie erhalten diesen Nachweis vom Gesundheitsamt unaufgefordert zugeschickt. Seit März vergangenen Jahres wurden im Landkreis 22 927 positive PCR-Tests registriert. Einen Nachweis erhalten nur genau die Personen, die einen positiven PCR-Test hatten, teilte das Landratsamt am Montag dazu mit. Schnelltests zählen nicht.

Viele Fragen am Bürgertelefon

Schon seit vergangener Woche gehen dazu zahlreiche Fragen im Corona-Postfach und am Bürgertelefon des Landratsamtes ein. Denn seit Sonntag gilt: Mit der neuen Regelung werden Geimpfte, Genesene und negativ Getestete gleichgestellt. Das heißt, Genesene müssen sich zum Beispiel vor dem Friseurbesuch nicht mehr testen lassen. Genesene benötigen den Nachweis für einen positiven PCR-Test (oder einen anderen Nukleinsäurenachweis). Dieser muss mindestens 28 Tage sowie höchstens sechs Monate zurückliegen und die Person darf keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen.

Gesundheitsamt bittet um ein paar Tage Geduld

Das Gesundheitsamt wird ab jetzt alle seit dem 11. November 2020 positiv getestete Personen automatisch anschreiben und einen entsprechenden Nachweis zusenden. In der Regel erfolgt das per E-Mail. Wenn keine E-Mail-Adresse bekannt ist, dann per Post. Das Gesundheitsamt bittet aber zugleich um etwas Geduld. „Die Nachweise werden zügig versandt, aber dies kann mehrere Tage in Anspruch nehmen. Denn Betroffen sind rund 20 000 Mittelsachsen“, so die Pressestelle des Landratsamtes.

Inzidenzwert aktuell bei knapp 260

Vom Sonntag zum Montag stieg die Zahl der durch einen PCR-Test bekannt gewordenen Neuinfektionen mit Corona um 49. Der aktuelle Inzidenzwert für Mittelsachsen stieg laut Robert Koch-Institut am Montag bei 259,8 (Vortag 237,4). In den Krankenhäusern werden 98 Covid-Patienten behandelt, davon müssen 24 künstlich beatmet. Die Zahl der Todesfälle liegt aktuell bei 637.

DRK schaltet Termine frei

Seit vergangenen Freitag bis zum 17. Mai werden kontinuierlich Erstimpftermine für alle sächsischen Impfzentren für den Zeitraum 17. bis 31. Mai freigegeben. In Summe handelt es sich um zirka 25 000 neue Erstimpftermine, die sowohl über die Hotline wie auch online buchbar sind, informiert das Landratsamt Mittelsachsen.

Im Einzelnen werden Termine wie folgt freigegeben: am Montag, Erstimpftermine für den 20. bis 22. Mai, am Mittwoch, Erstimpftermine für den 23. bis 25. Mai, am Freitag nach Himmelfahrt Erstimpftermine für den 26. bis 28. Mai sowie am Montag, den 17. Mai, Erstimpftermine für den 29. bis 31. Mai. Für den Monat Mai stehen dem Deutschen Rote Kreuz Sachsen insgesamt 470 750 Impfdosen für Erst- und Zweitimpfungen in den sächsischen Impfzentren und für die mobilen Teams zur Verfügung. Bereits durchgeführt oder verplant hiervon sind 446 604 Impfungen. Die darüber hinaus verfügbaren zirka 25 000 Impfdosen sind für noch zu vergebende Erstimpftermine in den Impfzentren vorgesehen. „Bitte nutzen Sie die Hotline nur, wenn Sie wirklich keinen Termin online buchen können oder technische Probleme haben. Wenn Sie online keinen Termin finden, dann werden Sie auch über die Hotline keinen Termin bekommen können. Es ist nicht zielführend, in diesem Fall zusätzlich die Hotline zu kontaktieren und damit die Leitungen für Menschen zu blockieren, die sich tatsächlich nicht online registrieren können oder andere technische Probleme haben“, teilt das DRK Sachsen dazu mit. Weitere Informationen dazu unter www.drksachsen.de.

Döbeln will Impfangebot in der Stadt

Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU) drängt nach wie vor darauf, dass möglichst bald auch in Döbeln ein temporäres Impfzentrum angeboten wird, in dem eines der 16 Impfteams des DRK Sachsen über mehrere Tage den Döbelnern vor Ort Impftermine anbietet. „Wir sind mit dem DRK nach wie im Gespräch und stehen zu unserem Anbot, innerhalb weniger Tage Vorlaufzeit die Sporthalle Burgstraße, zentral in Döbeln gelegen und gut erreichbar, dafür einzurichten“, sagt Liebhauser.

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: Wir ordnen die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer