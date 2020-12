Landkreis Mittelsachsen will Kreisumlage senken

Region Döbeln

Der Kreistag hat den Doppelhaushalt 2021/2022 beschlossen. Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes steigen 2021 auf 493 Millionen Euro und 2022 auf 479 Millionen Euro. Das gestiegene Haushaltsvolumen gegenüber 2019/2020 ist vor allem auf Maßnahmen der Breitbandversorgung zurückzuführen.

Für soziale Leistungen und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe werden jährlich rund 170 Millionen Euro ausgegeben. Das beinhaltet etwa die Hilfe zur Pflege. Hier gab es einen Anstieg, weil die Eigenanteile in stationären Pflegeeinrichtungen stark angestiegen sind. Auch die Aufwendungen für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen steigen jährlich. Ursachen dafür sind die Zunahme der Fallzahlen im Rahmen der Betreuung in einer Pflegefamilie, kostenintensive Assistenzleistungen sowie die Ausweitung der Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Mehr als 58 Millionen Euro sollen in beiden Jahren investiert werden. Das Geld fließt in Kitas, den Rettungsdienst, Hoch- und Tiefbaumaßnahmen und Kreisstraßen.

Anzeige

Rettungswachen neu bauen

Zu den größten Investitionsvorhaben gehören mit einem Volumen von 6,4 Millionen Euro der Neubau der Rettungswachen Döbeln, Frankenberg und Burgstädt sowie 6 Millionen Euro Baumaßnahmen an schulischen Einrichtungen. Rund 19 Millionen Euro sollen in beiden Jahren in die Kreisstraßen fließen. Es werden unter anderem die K 7545 zwischen Naunhof und Bockelwitz gebaut und in Langenleuba-Oberhain kann der dritte Bauabschnitt beginnen.

Insgesamt fließen in den Ausbau der Breitbandversorgung bis 2022 rund 133 Millionen Euro. Im Doppelhaushalt werden zur Vorfinanzierung des Eigenanteils an die Kommunen im Haushaltsjahr 2021 6,4 Millionen Euro und in 2022 rund 5,3 Millionen Euro eingestellt. Diesen Beitrag bekommt der Kreis zeitversetzt vom Land erstattet.

Kreisumlage wird gesenkt

Die Abgaben der Städte und Gemeinden an den Landkreis werden über die Kreisumlage erhoben. Diese sollte mit dem Haushaltsplanentwurf 2021/2022 um 0,50 Prozentpunkte auf 30 Prozent gesenkt werden. Nun wird sie auf 29,25 Prozent gesenkt. „Die Reduzierung des Umlagesatzes soll einerseits die teilweise angespannte finanzielle Situation unserer Kommunen berücksichtigen und anderseits den Kommunen für die kommenden zwei Jahre eine weitestgehende Stabilität in Bezug auf die absolute Höhe der Kreisumlage geben,“ so Landrat Matthias Damm.

Neue Kredite werden keine aufgenommen. Die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt bis zum 31.12.2022 auf 32,50 Euro. Allerdings sind nach derzeitigem Stand im Jahr 2023 erstmal wieder Neukreditaufnahmen geplant. „Man muss kein Finanzexperte zu sein, um bereits jetzt zu erkennen, dass die derzeit zu bewältigenden Herausforderungen und Aufgaben rund um die Corona-Pandemie auf allen Ebenen zu Einnahmeausfällen und Ausgabensteigerungen führen werden“, so der Landrat.

Von daz