Landkreis erteilt Aufträge für Breitbandausbau in Mittelsachsen

Döbeln/Mittelsachsen

Ohne Verzögerungen soll es beim landkreisgeführten Breitbandausbau in Mittelsachsen weitergehen. Für die fünf Cluster-Projekte B bis F sowie die Sonderprojekte „Institutionen und Gewerbe“ wurden diese Woche die Aufträge für Beratungsleistungen erteilt. Das betrifft die technische und juristische Begleitung der Ausschreibungen, Vergabe, Konzessionsvertragsverhandlung und Erstellung des finalen Bescheides. Fürs Cluster A ist das bereits im Vorjahr geschehen.

„Damit sind jetzt für alle Projekte die Voraussetzungen für eine verzögerungsfreie Weiterführung gegeben“, erklärt der Breitbandkoordinator des Landkreises, Mattias Borm. Die Kosten für die Beratungsleistungen würden, soweit aus heutiger Sicht abschätzbar, zu 100 Prozent über Fördermittel des Freistaates finanziert, ergänzt er.

Vergabeverfahren beginnt diesen Monat

Für das Cluster B-Nord, das die förderfähigen Anschlüsse in den Kommunen Döbeln, Kriebstein, Leisnig, Roßwein, Waldheim und Zschaitz-Ottewig umfasst, werde noch in diesem Monat mit der Einleitung des Vergabeverfahrens begonnen. „Für die anderen Projekte geht es dann im zwei bis vier Wochenrhythmus weiter. Dazu findet in Kürze eine Abstimmungskonferenz mit beteiligen Akteuren und Beratern statt“, erläutert Borm die unmittelbar anstehenden Aufgaben. Parallel dazu werde noch an der letzten Fördermitteleinreichung für die Gewerbegebietsförderung gearbeitet. „Ziel ist, diese ebenfalls noch im Januar abzuschließen“, so Mattias Borm.

Der Breitbandkoordinator verweist noch darauf, dass die Erteilung des finalen Bescheides primär „von der Bearbeitungseffizienz der beteiligten Bundesbehörden abhängig ist und deshalb durch den Landkreis organisatorisch nicht beeinflusst werden kann“. Deshalb könne derzeit nicht eindeutig prognostiziert werden, ob der konkrete Baubeginn in den einzelnen Projekten direkt zu Beginn oder erst im Laufe des Jahres 2021 erfolgen kann.

