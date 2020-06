Landkreis lässt Döbelner Müll jetzt in Sachsen-Anhalt verbrennen

Region Döbeln/Hohenlauft

An der Umladestation der Abfallanlage in Hohenlauft herrscht seit Monatsbeginn mehr Betrieb, als in der Zeit davor. Der Kreistag hatte in letzter Sitzung beschlossen, den Restabfall und die sperrigen Abfälle aus dem Raum Döbeln bis Jahresende in Leuna (Saalekreis) verbrennen zu lassen. Bevor der Müll in Sachsen-Anhalt thermisch behandelt wird, wie es neudeutsch heißt, muss er aber erst einmal dorthin transportiert werden. Da kommt die Hohenlaufter Umladestation ins Spiel, die noch vor der Kreisreform der Landkreis Döbeln errichten ließ.

In letzter Zeit hatte die Anlage etwas an Bedeutung verloren, weil die Entsorgungsgesellschaft Döbeln (EGD) den Restabfall des Altkreises aus Effizienzgründen mit den Sammelfahrzeugen direkt nach Chemnitz transportierte. Für die Entsorgung hatte ein Vertrag zwischen dem Abfallwirtschaftsverband Chemnitz und dem Landkreis Mittelsachsen bestanden. Mit dem neuen Partner in Leuna haben sich Fahrstrecke und Fahrzeit deutlich erhöht – das heißt: umladen des Mülls in Press-Container.

In „ Zigarren “ gepresst

„In den verbleibenden sieben Monaten rechnen wir mit 4.200 Tonnen Restabfall und 650 Tonnen Sperrmüll, die aus der Region Döbeln abtransportiert werden müssen“, erklärt Jens Irmer, Geschäftsführer der EKM Entsorgungsdienste Mittelsachsen. Die Abfälle werden von der EGD eingesammelt, nach Hohenlauft gebracht und dort in grüne Großcontainer hineingepresst. „Wir nennen die Dinger wegen ihrer Form Zigarren“, sagt Anlagenleiter Thomas Viehrig, ebenfalls von der EGD.

In solchen grünen Presscontainern wird der Abfall von Hohenlauft nach Leuna transportiert. Quelle: Sven Bartsch

Holz und Schrott sortieren die Mitarbeiter des Wertstoffhofes in Hohenlauft zwar heraus, soweit das der Aufwand und der Zustand der Abfälle erlaubt. In die Großcontainer werden aber sowohl Rest- als auch Sperrmüll gepresst. Irmer: „Die Abfälle werden aus logistischen Gründen, zur Gewichtsoptimierung, miteinander vermischt.“ Ein weiterer Unterschied zum bisherigen Prozedere: Die Abfälle gehen nun unbehandelt nach Leuna. „Der große Unterschied ist die Feuchtigkeit. In Chemnitz erfolgte unter Energiezufuhr ein Trocknungsprozess, was das Verfahren erheblich verteuerte“, erklärt EKM-Chef Jens Irmer.

Aufs Gewicht kommt es an

Die Press-Container haben ein Volumen von 26 Kubikmetern. Auf was es aber vor allem ankommt, ist das Gewicht. „Ein Zug, der immer zwei Containern transportiert, darf die Gesamtlast von 40 Tonnen nicht überschreiten“, sagt Thomas Viehrig. Fahrzeug, Anhänger und Eigengewicht der Container abgerechnet, bleibt ein Netto-Müll-Gewicht von 18 Tonnen pro Zug. Durchschnittlich drei Lkw-Züge pro Tag begeben sich von Hohenlauft aus auf die rund 120 Kilometer lange Strecke nach Leuna. Das bedeutet, rund 54 Tonnen Müll täglich.

In der Umladestation Hohenlauft wird der Restabfall entladen und dann in Großcontainer gepresst. Quelle: Sven Bartsch

Sowohl Landkreis als auch EGD haben neue Press-Container angeschafft. Einerseits um ausgediente ausrangieren zu können, andererseits um beim Transport der Abfälle flexibler zu sein und den größeren Mengen gerecht zu werden. Übrigens wird auch Altpapier in solche Container gepresst, anschließend natürlich nicht verbrannt, sondern richtig verwertet. Thomas Viehrig als Anlagenleiter hofft, dass sich die Investition in die neuen Container weit über das Jahr hinaus auszahlt. Denn noch weiß keiner, wie es 2021 mit den Döbelner Abfällen weitergeht. Gleich einen Tag nach der jüngsten Kreistagssitzung, also am 28. Mai, hat der Landkreis deren Entsorgung neu und europaweit ausgeschrieben, wie Jens Irmer bestätigt.

Von Olaf Büchel