In Mittelsachsen gab es am 13. März 2020 die ersten bestätigten Coronafälle. Mittlerweile nähert sich der Landkreis der 16 000er Marke. Weit über 500 Menschen sind in Mittelsachsen im Zusammenhang mit Corona gestorben. Als besonders dramatisch bezeichnet Landrat Matthias Damm (CDU) die Lage Ende des vorigen Jahres.