Landrat von Mittelsachsen zur Impfpflicht: „Nehme Bedenken sehr ernst“

Mittelsachsen

Die Impfpflicht im medizinischen Bereich und in der Pflege, die ab Mitte März gelten soll, bewegt derzeit viele Menschen und Unternehmen. Matthias Damm (CDU), Landrat von Mittelsachsen, bezieht zur aktuellen Situation Stellung: „Uns erreichen in diesen Wochen zahlreiche Mails und Briefe von Ärzten, Pflegeeinrichtungen und Beschäftigten. Darin wird sachlich und konstruktiv auf die Folgen des Gesetzes und die drohende mangelnde Versorgungssicherheit hingewiesen.“ Es seien auch Meinungsäußerungen und Anfragen zur genauen Umsetzung darunter.

Landrat Matthias Damm. Quelle: Archiv

„Ich nehme die Bedenken und Anliegen sehr ernst. Wir stehen dazu auch im Austausch mit sächsischen Landratskollegen und der sächsischen Regierung“, so Damm weiter. Derzeit könnten aber zur genauen Umsetzung noch keine Antworten gegeben werden. Der Freistaat arbeite an Regeln, wie das Gesetz einheitlich in Sachsen umgesetzt werden kann. Der Landrat: „An dieser Stelle sehe ich den Bund in der Pflicht, den Rahmen vorzugeben. Er herrscht eine große Verunsicherung in den Unternehmen, bei den engagierten Beschäftigten und Angehörigen.“ Gerade aus diesem Grund sei es wichtig, erst zu kommunizieren, wenn alles feststeht. Informationen, die revidiert werden müssen, sorgen für noch größere Verunsicherung. Das Landratsamt bereite sich organisatorisch auf das neue Gesetz vor. Wenn der Rahmen feststeht, werde umfassend dazu informiert. Damm weist darauf hin, dass man sich mit dieser Thematik sehr verantwortungsbewusst auseinandersetzen werde - mit einer hohen Sensibilität für die jeweiligen Belange beziehungsweise Interessen. Der Landrat betont: „Die Versorgungssicherheit steht bei uns im Fokus, sie muss immer gewährleistet sein.“

Die Corona-Zahlen

Das Gesundheitsamt hat am Dienstag 178 weitere bestätigte Coronavirus-Nachweise in Mittelsachsen gemeldet. Die Gesamtzahl steigt damit auf 59 855. Auch die 7-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken – um 2 auf 480,3. In den Kliniken in Mittelsachsen werden derzeit 16 Patienten wegen Corona behandelt (+/-0), davon vier beatmet (-1). Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gibt es nicht. Die Gesamtzahl der bislang in Mittelsachsen Verstorbenen beträgt 961.

Von daz/obü