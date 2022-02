Landratskandidat Sven Liebhauser: Das will der Döbelner OB mit nach Freiberg nehmen

Döbeln

Nach seiner Nominierung am Sonnabend, gab der frisch gekürte Landrats-Kandidat Sven Liebhauser lvz.de ein Interview.

Was reizt sie am Amt des Landrates?

Sven Liebhauser: Die Arbeit als Oberbürgermeister von Döbeln macht mir große Freude, ich sehe mich aber auch in der Verantwortung für den Landkreis Mittelsachsen. Mir ist es wichtig, hier Stabilität und Zuverlässigkeit in der positiven Entwicklung zu gewährleisten. Gleichzeitig möchte ich frischen Wind in viele Prozesse hineinbringen. Es kommt darauf an, entscheidungsfreudig, aber trotzdem überlegt zu handeln und die getroffenen Entscheidungen konsequent umzusetzen.

Wie gut kennen sie den Landkreis Mittelsachsen?

Hier bin ich verwurzelt. Ich bin hier geboren, aufgewachsen und habe die meiste Zeit hier gewohnt und gearbeitet. In meinen Tätigkeiten als Kreisrat, Landtagsabgeordneter, Kreisvorsitzender CDU und Oberbürgermeister hat man an vielen Orten und mit vielen Menschen zu tun. Da kennt man die Themen schon recht gut. Dennoch möchte ich die einzelnen Regionen und die Menschen noch mehr kennenlernen. Darauf freue ich mich.

Was macht den Landkreis Mittelsachsen aus?

Der Landkreis ist spannend. Diese Spannung kommt von einer gewissen Vielfalt. Das find ich auch gut und interessant. Daraus entsteht immer auch Entwicklung und Wettbewerb. Aus meiner Sicht muss ein Landkreis nicht immer homogen sein und alle Menschen bis in den letzten Winkel gleich ticken. Wichtig ist, dass alle an einem Strang ziehen und ihre Stärken einbringen. Hier sehe ich viel Potential.

Was sind die wichtigsten Themen für Mittelsachsen, mit denen sie in den Wahlkampf ziehen? Wo wollen sie als Landrat besondere Schwerpunkte setzen?

In erster Linie ist der Landrat für eine funktionierende Verwaltung zuständig. Hier möchte ich die Strukturen weiter moderner und digitaler gestalten. Die Akten müssen laufen - nicht der Bürger. Das Thema Breitband ist von elementarer Bedeutung. In unserem Landkreis arbeiten viele erfolgreiche Unternehmen, sie verdienen bestmögliche Bedingungen. Es ist wohl einmalig in Sachsen, dass ein Landkreis zwei Hochschulen hat. In einer weiteren Verzahnung zwischen Schule, Wirtschaft und Forschung sehe ich viel Potential nicht nur für die Fachkräftegewinnung. Der Erhalt der kommunalen Infrastruktur ist zudem eine große Herausforderung, der ich mich stellen werde.

Im August 2019 bezog er als Oberbürgermeister sein Büro im Döbelner Rathaus. Zieht er im August 2022 nach Freiberg um? Quelle: Olaf Büchel

Die medizinische Versorgung genießt bei mir Priorität. Weiterbildungsverbünde, wie wir einen in Döbeln anschieben, wären kreisweit eine Möglichkeit, junge Ärzte an hiesige Kliniken und Praxen und somit die Region zu binden. Medizinische Versorgungszentren sehe ich als große Chance an. Kultur, Sport, das Ehrenamt, dort besonders auch die Feuerwehren, sind für mich feste Bestandteile und sollen die benötigte Unterstützung erhalten. Wir sind im Kreis Weltkulturerbe, haben zudem tolle Burgen, das Muldental – da liegt noch viel touristisches Potenzial.

Als Landrat möchte ich im Kreistag sachbezogen um die besten Lösungen ringen. Parteigrenzen sollen dabei keine Rolle spielen.

Was nehmen sie aus ihrem Amt als Oberbürgermeister mit nach Freiberg?

Als Döbelner Oberbürgermeister versuche ich immer im Sinne der gesamten Region zu agieren. Ganz oft stimme ich mich mit meinen Amtskollegen ab. Dinge, die für Döbeln gut sind, aber einer Nachbargemeinde Schwierigkeiten bereiten, werden langfristig zu einem Problem für alle. Nur gemeinsam können wir uns weiter entwickeln. So möchte ich auch als Landrat für Mittelsachsen agieren.

Natürlich möchte ich mein umfangreiches Netzwerk und meine Erfahrungen als Oberbürgermeister in das neue Amt einbringen.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Sparrer