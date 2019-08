Döbeln

Anlässlich der Sächsischen Landtagswahl am 1. September 2019 laden die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) und Döbelner Allgemeine Zeitung für Mittwochabend, den 28. August, zum Wahlforum im Wahlkreis Mochau/ Ostrau/ Leisnig/ Hartha/ Roßwein/ Döbeln/ Zschaitz-Ottewig/ Waldheim/ Großweitzschen (Wahlkreis 21, Mittelsachsen 4) ins Döbelner Volkshaus ein. Die Direktkandidierenden Dr. Rudolf W. Lehle ( CDU), Marika Tändler-Walenta (Die LINKE), Henning Homann ( SPD), Lars Kuppi ( AfD), Maria-Christin Anderfuhren (Grüne) und Constanze Cyrnik ( FDP) debattieren an diesem Abend ab 19 Uhr mit den Wählern.

Nach den Ergebnissen der Europa-Wahl richten sich zu Landtagswahl am 1. September deutschlandweit die Blicke auf den Freistaat. Ganz gleich, wie der Urnengang in Sachsen ausgeht, der überparteilich tätigen Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung ist eine kompetente Wahlentscheidung aller Bürgerinnen und Bürger wichtig. Dazu organisiert sie in Kooperation mit den großen regionalen Tageszeitungen erstmalig Wahlforen in allen 60 Wahlkreisen. So sollen möglichst viele Menschen mit den Kandidaten ins Gespräch kommen und sich mit landespolitischen Fragen auseinandersetzen. Entsprechend dem Prinzip der abgestuften Chancengleichheit sind zu den Foren die Wahlkreiskandidaten von CDU, Linke, SPD, AfD, Grünen und FDP eingeladen, da der Einzug dieser Parteien in den Sächsischen Landtag realistisch erscheint.

Kandidaten und Bürger sind zu einem sachlichen und gegebenenfalls kontroversen Diskurs zu den zentralen Themen der Landespolitik eingeladen. Bei den etwa zweistündigen Wahlforen sollen die Bürger intensiv einbezogen werden. So wird es etwa drei Themenblöcke geben, welche das Publikum bestimmt. Je Block gibt es Kandidaten-Runden und Publikumsfragen.

