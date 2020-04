Langenau: Jubiläums-Dorffest fällt Corona zum Opfer

Langenau

Ein großes Fest, über drei Tage sollte es gehen – so war der Plan der Langenauer für ihr diesjähriges Dorffest. Und nicht nur das: Dieses Jahr feiert der Harthaer Ortsteil sein 775-jähriges Bestehen. Doch Corona macht auch für historische Ereignisse keine Ausnahme. „Wir müssen unser diesjähriges Dorffest absagen“, spricht Jörg Keul, einer der Organisatoren und Ortschronist, die bittere Pille aus. Am Wochenende vom 19. bis 21. Juni sollte das Jubiläumsdorffest stattfinden. Nun wird die Feier verschoben. Wohin, weiß noch keiner so genau. Nur eins steht fest: Dieses Jahr wird das Dorffest nicht mehr stattfinden. „Es gibt Überlegungen, in zwei Jahren unser 777-Jähriges zu feiern. Aber da müssen wir noch interne Absprachen treffen“, so Keul.

Fest über drei Tage

Die Vorbereitungen waren im vollen Gange, mehr noch, sie waren bereits in der Endphase. „Wir mussten jetzt die Reißleine ziehen. Die Sicherheit und Gesundheit von uns allen geht vor“, betont Jörg Keul. Schade sei es, so der Langenauer. Es sollte ein besonderes Dorffest werden. Diesmal drei Tage lang und mit Abendprogramm. Bisher feierten die Langenauer übersichtlicher und meistens unter sich. Immerhin: Das gesammelte Geld, um das Dorffest zu veranstalten, geht nicht verloren. Priorität hat jetzt aber erst einmal die Bekämpfung des Virus. Und das geht nur gemeinsam, so Keul. „Wir müssen gesund bleiben und alle zusammen die Sache überstehen.“

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von Stephanie Helm