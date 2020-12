Langer Samstag in Döbeln: Einkaufen mit fadem Beigeschmack

Döbeln

Schön ist es in der Stadt. Die einbrechende Dämmerung lässt die Lichterketten funkeln, Herrnhuter Sterne verbreiten Festlichkeit. Menschen sind unterwegs, mehr als sonst an einem Sonnabend in Döbeln. Die meisten, die durch die Straßen spazieren, wollen Besorgungen machen, vielleicht die letzten Geschenke kaufen für Heiligabend. Döbelns Händler haben deshalb ganz gut zu tun. Nicht unbedingt mehr als sonst an einem Adventssamstag. Doch immerhin.

Döbelns Geschäfte dürfen zum letzten Mal vor dem zweiten Lockdown öffnen. Quelle: Sven Bartsch

Keine Abholung mehr an der Ladentür

„Es wird anders eingekauft“, sagt Lisa Panke-Deutscher. Vor der Buch-Oase im Ritterstraßenviertel hatten sich schon ab Mitte der Woche Schlangen gebildet – seit klar war, dass ab Montag die Geschäfte nicht mehr offen sein würden. „Ich habe schon das Gefühl, dass in diesem Jahr mehr Leute lokal kaufen kommen“, sagt sie. „Es sind Kunden zu uns gekommen, die in den letzten sieben Jahren noch nie hier gewesen sind.“ Viele von den Stammkunden haben sogar kleine Geschenke mitgebracht. Auch wenn es bis Weihnachten über das Online-Bestellsystem der Buch-Oase die Möglichkeit gibt, sich beliefern zu lassen – „es fehlt das Schnarchen, das Anfassen und Schauen“, weiß Andrea Panke. Sie wird ab Montag auch keine Bestellungen mehr an der Ladentür rausgeben, so wie im Frühjahr, beim ersten Lockdown. Das ist untersagt. Und das findet sie richtig. „Wir wollen ja gerade nicht, dass die Menschen draußen rumrennen.“ Auf ihren Jahreskalendern – das Last-Minute-Geschenk schlechthin – bleiben die Buchhändlerinnen wahrscheinlich sitzen. Was Andrea Panke außerdem ärgert: „Die Märkte, die ja offen bleiben dürfen, verkaufen unser Sortiment mit. Das müsste normalerweise auch anders geregelt werden.“

Gut zu tun hatten die Frauen in der Buch-Oase. Hier standen die Kunden teilweise Schlange. Quelle: Sven Bartsch

Angespanntes Weihnachtsgeschäft

Es sei ein angespanntes Weihnachtsgeschäft, sagt Yvonne Roßberg von der gleichnamigen Wein- und Spirituosenhandlung auf dem Niedermarkt. Ja, es sei mehr los. Dennoch wiegt das das Drumherum momentan nicht auf. Weil in ihrem Geschäft Zeitungen verkauft werden, darf sie den Laden wahrscheinlich offen halten. Trotzdem: „Beim ersten Lockdown hatten wir auch auf und es war einfach nur Ruhe.“

Es sei schon eine gewisse Solidarität zu spüren von den Leuten, die einkaufen kommen, ist von einigen Händlern zu hören. Viele Kunden haben in den zurückliegenden Tagen den Weg in die Stadt gefunden. Bei aller Freude über die Bewegung in den Geschäften – sie ist so sehr vorübergehend und der fade Beigeschmack bleibt.

„Wir müssen jetzt die Füße still halten“

„Überrannt worden sind wir trotzdem nicht“, sagt Ralf Hensgens, der am späten Samstagnachmittag die Lage im Kaufhaus in der Bäckerstraße checkt. Der Geschäftsführer der Henwi-Kaufhäuser und -Märkte findet den Lockdown grundsätzlich richtig, auch wenn es für sein Kaufhaus natürlich ein extremer Schlag ins Kontor sei. In den letzten Tagen sei es gut gelaufen. Problematisch sei für ihn allerdings beispielsweise, dass er tonnenweise Prospekte, die gerade für die Vorweihnachtszeit waren, nun entsorgen kann. „Eine Woche früher die Ankündigung hätte da schon geholfen.“ Er habe sich vorgenommen, sich über nichts in diesem Jahr mehr aufzuregen. „Es geht jetzt einfach darum, die Füße still zu halten, gesund zu Hause auf der Couch zu sitzen und nicht krank zu werden. Wir müssen da jetzt alle irgendwie durch“, sagt er und ist froh, dass sich in den zurückliegenden Wochen keine seiner Mitarbeiterinnen mit dem Corona-Virus angesteckt hat.

Von Manuela Engelmann-Bunk