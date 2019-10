Langer Weg zur Gemeinschaft: Mattheshofbesitzer haben große Pläne

Auterwitz

Seit Juni diesen Jahres ist der Mattheshof in Auterwitz im Besitz von Julia Brück und Martin Tscharntke. Das Paar hatte den Vierseithof bei einer Zwangsversteigerung am 6. Juni am Amtsgericht Chemnitz erworben. An den Tag erinnert sich Julia Brück, die als IT-Beraterin tätig ist, heute noch ganz genau: Ich habe unser Gebot abgegeben und dann mussten wir eine halbe Stunde warten. Zwischendurch habe ich meditiert, bis nur noch drei Minuten bis zum Versteigerungsende übrig waren. Als wir den Zuschlag erhielten, gab es Applaus von den Bürgern aus dem Dorf.“ Wenn Julia Brück davon erzählt, lächelt sie. „Die Energie von damals, die ist auch heute noch da und trägt uns.“ Sie und ihr Lebensgefährte haben große Pläne für den Mattheshof. Eine Gemeinschaft soll hier entstehen. Aber eine, die über das reine gemeinsame Wohnen hinaus geht.

Keine Hierarchie

Als Kind erfuhr Julia Brück was es heißt, in Gemeinschaft zu leben. „Ich wusste, das will ich für meine Kinder auch“, sagt sie. Gemeinschaft heißt für sie, sich einander auszusetzen und sich als Entwicklungsraum wahrzunehmen. „Eine Familie ist ähnlich, aber dort gibt es oft festgesetzte Rollen. Die Gemeinschaft, die wir hier wollen, geht darüber hinaus.“ Keine Hierarchien, aber auch keine Konsenslösungen. „Es geht nicht darum, dass alle einer Meinung sind, sondern das gemeinsam eine Lösung gefunden wird“, versucht Julia Brück ihren Ansatz zu verdeutlichen. Dabei soll auch die Historie des Objektes mit einfließen. Die Verbundenheit mit der Region, die Bildungsarbeit, das Versorgen von Menschen – all das soll seinen Platz einmal in der Gemeinschaft finden. Wie konkret das aussieht, das ist noch im Entstehen.

Ruhige, unaufgeregte Natur: Auterwitz ist idyllisch. Quelle: Sven Bartsch

Erste Ideen sammelten die neuen Besitzer und interessierte Menschen bereits bei einem gemeinsamen Workshop. Unter dem Titel „Anfangen und Mitmachen“ setzten sie sich ein Wochenende lang zusammen, sammelten Vorstellungen und Ideen. Menschen aus Leipzig, Berlin, aber auch Baden-Württemberg kamen und ließen ihre Ideen mit einfließen. Die Tafel, auf der alle Impulse zusammen getragen worden, steht noch immer in der Spinnstube des Mattheshofs.

Hoher Anspruch

Im Frühling soll bei einem zweiten Workshop unter dem gleichen Titel auch aktiv gearbeitet werden: Baumverschnitt machen, Außenduschen bauen, das alte Weidenrondell wieder beleben. Langfristige Ideen gibt es auch: Handarbeitszirkel, Kochkurse, Fotoworkshops, ein Adventsmarkt. Die alte Scheune könne künftig für große Gruppenveranstaltungen genutzt werden. Orchester-Proben, Workshops – selbst Platz zum Übernachten wäre auf dem Dachboden der Scheune. Ganz konkrete Termine gibt es auch schon – und die sind nicht weit hergeholt. Ein Dorffest am 6. Juni, dem Tag an dem die letzten beiden Höfe aus dem langjährigen Insolvenzverfahren wieder in private Hände kamen. Ein Erdfest am 21. Juni. „Wir haben einen hohen Anspruch, das ist mir bewusst“, sagt Julia Brück.

Ein Netzwerk entstehen lassen

Der Netzwerk-Gedanke spielt in allen Überlegungen und Betrachtungen eine bedeutende Rolle. Das Paar lebten schon einmal in einer Gemeinschaft. Ihre Zeit in der Lebenstraumgemeinschaft in Jahnishausen bei Riesa prägte die Familie, zu der neben Brück und Tscharntke auch ihre vier Kinder gehören. „Unsere fünfjährige Tochter ist in Gemeinschaft aufgewachsen. Und das ist so bereichernd“, sagt Julia Brück. Ihre Erfahrungen aus all der Zeit hat die Familie im Gepäck.

Gemeinschaft soll entstehen

Mit Vereinen, Institutionen und den unterschiedlichsten Menschen soll hier irgendwann genau das entstehen: eine Gemeinschaft. Der Weg dorthin ist noch lang. „Ich muss mich in Geduld üben. Es wird wohl noch einige Zeit ins Land gehen, das Miteinander und die Ideen müssen erst noch wachsen.“ Geduldig sein, das fällt Julia Brück nicht leicht. Ein bisschen muss sie das auch im Garten hinter dem Haus aushalten. Dort hat sie schnell ihren Lieblingsplatz gefunden. Immer, wenn sie dafür Zeit findet, werkelt sie dort. So entsteht Stück für Stück Neues, ohne das Alte zu zerstören.

Von Stephanie Helm