Seit knapp zwei Jahren spielt die Döbelner Nachwuchsband Deep in Moon zusammen. Rosa Weber, Franz Leutert, Jonas Jäkel und Julian Richter sind zum Teil selbst noch Schüler, klingen aber deutlich reifer - vor allem durch Leuterts kratzige Stimme, die es auch am Wochenende beim Döbelner Stadtfest zu hören gibt. Am liebsten würden sie für immer zusammen Musik machen.