Laster verliert Getränkeladung am Harthaer Kreisel

Hartha

Ein Getränkelaster mit Anhänger hat am Montagnachmittag am Kreisverkehr Harthaer Kreuz einen Teil seiner Ladung verloren. Der Lkw hatte den Kreisel gegen 14 Uhr in Richtung Umgehungsstraße/Waldheim verlassen. Unmittelbar an der Ausfahrt rutschten zahlreiche Kästen mit gefüllten Bierflaschen und alkoholfreien Getränken von der Ladefläche des Anhängers. Glasflaschen gingen beim Aufprall auf der Straße zu Bruch. Die genaue Ursache dafür, weshalb die Ladung vom Hänger fallen konnte, ist noch unklar. Die Polizei musste die Kreisverkehrs-Ausfahrt Richtung Waldheim so lange sperren, bis Flaschen und Kästen von der Fahrbahn geräumt waren.

Von daz/obü