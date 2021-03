Laternenschüttler in Waldheim unterwegs

Waldheim

Jetzt wird es finster. Am Niethammerberg und an der Kirschallee haben unbekannte Randalierer am Wochenende die Straßenlaternen zerstört. Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) spricht von 18 Stück, welche die Täter demoliert haben. „Wir sprechen von einem Schaden im fünfstelligen Bereich – nach ersten Schätzungen liegt er bei 40000 Euro“, sagt der Bürgermeister. „Das ist kein Kavaliersdelikt.“

Er selbst hat sich das Ausmaß der Zerstörung bei einem Spaziergang mit seiner Frau und Hündin Bahiya angesehen. „Ich hatte Schaum vor dem Mund“, sagt er über sein erstes Gefühl der Wut. Noch am Wochenende lobte er auf Facebook eine Belohnung von 1000 Euro aus für Hinweise aus, die helfen, die Tatverdächtigen zu ermitteln.

Die Reparatur hat die Stadt noch nicht beauftragt. Der Ersatz der alten Leuchtmittel durch energiesparende LED, „ist gewiss ein Denkfeld“, wie der Bürgermeister sagt. „Aber in erster Linie geht es darum, die Täter dingfest zu machen.“ Auf jeden Fall wird die Stadt die Straftaten bei der Polizei anzeigen.

Die Kirchallee ist der Radweg, der parallel unterhalb der Umgehungsstraße verläuft. „Das ist ein super gepflegter Weg, den viele Wanderer und Spaziergänger nutzen“, sagt Steffen Ernst. Und manch Hundebesitzer ist noch nach Einbruch der Dämmerung dort unterwegs. Sprich: Die Beleuchtung ist wichtig.

Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle, das Ordnungsamt der Stadt Waldheim oder an buergermeister@stadt-waldheim.de

Von Dirk Wurzel