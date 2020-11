Laubeneinbrüche in Hartha: Wer kann Hinweise geben?

Hartha

Am Dienstagmorgen war die Polizei zu mehr als einem Dutzend Einbrüchen in eine Kleingartenanlage in der Gartenstraße gerufen worden. Vor Ort hatten Unbekannte bei 15 Gartenlauben die Türen aufgebrochen und diese durchsucht. Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten die Einbrecher aus einer der Lauben eine Kamera. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 2 000 Euro.

Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an. Im Rahmen dieser wird zudem ein möglicher Zusammenhang zu aufgebrochenen Gartenlauben vom Wochenende in der Töpelstraße geprüft.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Wem sind in den vergangenen Tagen im Bereich der Gartenstraße und auch der Töpelstraße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit den Taten in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Polizeirevier Döbeln unter Telefon 03431 659-0 entgegen.

Von daz