Lauenhain/Mittweida

Das Feuer war während des Arbeitsprozesses in einem Teilstück einer 200 mal 300 Meter großen Lagerhalle ausgebrochen. Mitarbeiter der Firma, in der rund um die Uhr gearbeitet wird, kamen laut Polizei nicht zu Schaden. „Sie konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Infolge des Brandes stürzte zudem das Dach der Halle ein“, informierte Andrzej Rydzik von der Polizeidirektion Chemnitz. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden umliegende Anwohner, insbesondere in Lauenhain, in der Nacht über Lautsprecherdurchsagen gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Vermutlich entzündete sich eine Batterie

Der Brand war vermutlich durch die Selbstentzündung einer Lithium-Batterie im Lagerbereich der großen Betriebshalle ausgebrochen. Dutzende Feuerwehrleute und Helfer des THW waren auch noch am Sonntag vor Ort.

Der eigentliche Brand konnte zwar gelöscht werden, jedoch hatte sich das Dichtungsmaterial im Dach durch die Hitze entzündet und schwelte weiterhin vor sich hin. Da ein Teil des Dachs der Lagerhalle eingestürzt ist, kam die Feuerwehr nicht nah genug an die betroffenen Dachteile heran, um den Brand endgültig zu löschen. Ein extra herbeigeschaffter Bagger kam Sonntagmittag zum Einsatz, um der Feuerwehr den Weg frei zu machen. Es kam daher weiterhin zur Rauchentwicklung.

Laut Firma keine Grenzwertüberschreitung

Messungen durch die Umweltbehörde des Landratsamtes haben laut Pressemitteilung der Pyral AG bereits in der Nacht zu Sonntag ergeben, dass keine Grenzwerte überschritten wurden und daher zu keiner Zeit Gefahr für Mitarbeiter und Anwohner durch die Rauchwolke bestand. Inzwischen sei auch bestätigt worden, dass keine giftigen Dämpfe ausgetreten sind.

Wann der Brand endgültig gelöscht sein wird, ließ sich gestern Nachmittag noch nicht abschätzen. Wie Einsatzleiter Sebastian Jesiak mitteilte, gab es am Sonntag, um 6.30 Uhr, einen Wechsel der Einsatzkräfte vor Ort. Der nächste Wechsel erfolgte gegen 16 Uhr. Landrat Matthias Damm und Oberbürgermeister Ralf Schreiber waren in der Nacht vor Ort, um sich gemeinsam mit den Vorständen der Pyral AG ein Bild von der Lage zu machen. Am Sonntagmittag kam der OB nochmals, um sich auf den aktuellen Stand bringen zu lassen.

Höhe des Schadens noch unklar

Der Sachschaden lässt sich nach Angabe von Unternehmenssprecher Stephan Trutschler momentan nicht abschätzen. Ein genaues Bild werde sich erst ergeben, wenn der Brand endgültig gelöscht ist und die Statiker ihre Arbeit aufgenommen haben. Brandschutzvorkehrungen des Unternehmens hätten Schlimmeres verhindert.

