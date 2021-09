Laute Schreie aus der Wohnung – Einsatzkräfte rücken in Döbelner Wohngebiet an

Döbeln

Weil Anwohner laute Schreie aus einer Wohnung hörten, riefen sie die Einsatzkräfte. Am Mittwoch, gegen 11 Uhr, rückte die Feuerwehr daraufhin in der Lommatzscher Straße in Döbeln, im Wohngebiet Döbeln-Ost II, an. Über ein Fenster gelangten die Kameraden in die Wohnung. Wie Marcus Gerschler von der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, handelte es sich um eine medizinische Notlage. Deshalb waren auch Notarzt und Rettungswagen vor Ort. Die Polizei sicherte den Einsatz ab. Wie sich letztlich herausstellte, war der medizinische Notfall ein erheblich alkoholisierter Mann. Die Rettungskräfte brachten ihn ins Döbelner Krankenhaus.

Von Dirk Wurzel